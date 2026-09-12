Ingredience
Postup
- Ve veliké pánvi, do které se houby vejdou v jedné vrstvě, nahřejeme máslo, přidáme najemno nakrájenou cibuli a nahrubo nasekaný česnek, lehce orestujeme.
- Přidáme očištěné houby nakrájené na kousky, spolu s kousky nakrájené papriky. Restujeme na mírném ohni asi 10 minut dozlatova, dle potřeby přidáme horkou vodu.
- Směs osolíme, opepříme a přidáme drcený kmín. V misce prošleháme vejce a vlijeme je do pánve. Přidáme petrželku a zlehka promícháme.
- Dochutíme solí, pepřem, rozmarýnem a podáváme například s toasty opečenými nasucho. Na talíři zakapeme olivovým olejem.