Smaženice: Recept z čerstvých hub s vejci, cibulí a paprikou

1 hodnocení (4,0)

Čerstvé houby, vejce, cibule a česnek tvoří základ jednoduché smaženice, kterou tentokrát doplníme ještě paprikou a petrželkou. Houby nejprve orestujeme na másle, potom přidáme vejce a směs necháme jen krátce zatáhnout, aby zůstala šťavnatá.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    188 KCal

    9 %

    8 %

  • Energie

    785 KJ

    9 %

    8 %

  • Sacharidy

    8,9 g

    10 %

    9 %

  • Vláknina

    5,9 g

    20 %

    20 %

  • Bílkoviny

    7,8 g

    12 %

    11 %

  • Tuky

    12,3 g

    19 %

    18 %

  • nasycené

    5,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Ve veliké pánvi, do které se houby vejdou v jedné vrstvě, nahřejeme máslo, přidáme najemno nakrájenou cibuli a nahrubo nasekaný česnek, lehce orestujeme.
  2. Přidáme očištěné houby nakrájené na kousky, spolu s kousky nakrájené papriky. Restujeme na mírném ohni asi 10 minut dozlatova, dle potřeby přidáme horkou vodu.
  3. Směs osolíme, opepříme a přidáme drcený kmín. V misce prošleháme vejce a vlijeme je do pánve. Přidáme petrželku a zlehka promícháme.
  4. Dochutíme solí, pepřem, rozmarýnem a podáváme například s toasty opečenými nasucho. Na talíři zakapeme olivovým olejem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Houby restujte v dostatečně velké pánvi pokud možno v jedné vrstvě, aby se spíš opékaly, než dusily ve vlastní šťávě.

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