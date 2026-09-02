Ingredience
Postup
- V kastrůlku přivedeme k varu 250 ml vody se špetkou soli, cukrem a máslem. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem a za stálého míchání těsto provaříme, až se vytvoří koule a nelepí se na stěny kastrůlku. Odstavíme a necháme v misce mírně zchladnout. Vejce rozklepneme a postupně vmícháme do zchladlého těsta. Těsto naplníme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou a na malé čtverce pečicího papíru nastříkáme věnečky o průměru 8 cm. Olej rozehřejeme na 180 °C.
- Věnečky postupně vkládáme i s papírem do oleje. Papír se po chvilce smažení uvolní a z oleje ho odstraníme. Smažíme po obou stranách asi 3 minuty. Pak vyjmeme z horkého oleje a necháme okapat na papírových utěrkách. Po vychladnutí korpusy prokrojíme vodorovně na poloviny.
- Z pomerančové šťávy, cukru a kukuřičného škrobu uvaříme hustý krém. Ihned po uvaření a odstavení z plotýnky vmícháme žloutky. Poté za stálého míchání necháme krém vychladnout. Do vychladlého krému robotem zašleháme nakrájené máslo a společně vyšleháme na hladký krém. Krém dáme do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a nastříkáme na spodní díly věnečků. Přiklopíme horními díly věnečků. Smetanu vyšleháme na pevnou šlehačku. Cukrářským sáčkem s řezanou trubičkou z ní nastříkáme pusinku do středu každého věnečku a ozdobíme kandovanou třešní.