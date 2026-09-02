Smažené odpalované věnečky s pomerančovým krémem: Křupavý dezert s jemným krémem

3 hodnocení (4,3)

Odpalované věnečky nemusíte připravovat jen v troubě. V tomto receptu se smaží v oleji dozlatova a po vychladnutí se plní hladkým pomerančovým krémem a zdobí šlehačkou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 80 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

24 PORCE +

Na těsto:

Na krém:

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    159 KCal

    7 %

    7 %

  • Energie

    666 KJ

    7 %

    7 %

  • Sacharidy

    10,1 g

    12 %

    10 %

  • Vláknina

    0,2 g

    1 %

    1 %

  • Bílkoviny

    2,1 g

    3 %

    3 %

  • Tuky

    12,3 g

    19 %

    18 %

  • nasycené

    7,2 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V kastrůlku přivedeme k varu 250 ml vody se špetkou soli, cukrem a máslem. Přidáme mouku smíchanou s kypřicím práškem a za stálého míchání těsto provaříme, až se vytvoří koule a nelepí se na stěny kastrůlku. Odstavíme a necháme v misce mírně zchladnout. Vejce rozklepneme a postupně vmícháme do zchladlého těsta. Těsto naplníme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou a na malé čtverce pečicího papíru nastříkáme věnečky o průměru 8 cm. Olej rozehřejeme na 180 °C.
  2. Věnečky postupně vkládáme i s papírem do oleje. Papír se po chvilce smažení uvolní a z oleje ho odstraníme. Smažíme po obou stranách asi 3 minuty. Pak vyjmeme z horkého oleje a necháme okapat na papírových utěrkách. Po vychladnutí korpusy prokrojíme vodorovně na poloviny.
  3. Z pomerančové šťávy, cukru a kukuřičného škrobu uvaříme hustý krém. Ihned po uvaření a odstavení z plotýnky vmícháme žloutky. Poté za stálého míchání necháme krém vychladnout. Do vychladlého krému robotem zašleháme nakrájené máslo a společně vyšleháme na hladký krém. Krém dáme do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a nastříkáme na spodní díly věnečků. Přiklopíme horními díly věnečků. Smetanu vyšleháme na pevnou šlehačku. Cukrářským sáčkem s řezanou trubičkou z ní nastříkáme pusinku do středu každého věnečku a ozdobíme kandovanou třešní.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Věnečky vkládejte do oleje i s papírem, po chvíli se od těsta samy uvolní a papír pak snadno vyndáte.

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