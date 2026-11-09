Slané dutch baby palačinky: Pečená omeleta se šunkou a vejcem

1 hodnocení (5,0)

Objevte pečené palačinky, které se v troubě krásně nafouknou a na okrajích vytvoří dokonalou křupavou kůrku. Doplněné o sázená vejce, jemnou sušenou šunku, zralé avokádo, čerstvou zeleninu a špetku chilli představují neodolatelnou snídani nebo lehký oběd, který vás okouzlí na první pohled i ochutnání.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 35 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na palačinky:

Na dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    262 KCal

    12 %

    11 %

  • Energie

    1095 KJ

    12 %

    11 %

  • Sacharidy

    4,5 g

    5 %

    4 %

  • Vláknina

    1,3 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    17,5 g

    28 %

    26 %

  • Tuky

    19,1 g

    29 %

    27 %

  • nasycené

    7,0 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vejce smícháme s mlékem, polovinou změklého másla, moukou, osolíme a opepříme. Vzniklé těsto nalijeme do máslem vymazaných pánviček, které můžeme vložit do trouby. Pečeme v předehřáté troubě při 190 °C asi 20 minut dozlatova.
  2. Mezitím na pánvi připravíme sázená vejce, nakrájíme papriku, cibuli, chilli a rajčata na kolečka. Avokádo nakrájíme na plátky.
  3. Palačinky vyjmeme z trouby, necháme zchladnout, poté na ně rozdělíme zeleninu, vejce, sušenou šunku, okurky, dozdobíme tymiánem a podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Těsto lijte vždy do pořádně rozpálené pánve a během prvních 15 minut pečení troubu vůbec neotvírejte, aby vám palačinka nespadla.

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