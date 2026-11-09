Ingredience
Postup
- Vejce smícháme s mlékem, polovinou změklého másla, moukou, osolíme a opepříme. Vzniklé těsto nalijeme do máslem vymazaných pánviček, které můžeme vložit do trouby. Pečeme v předehřáté troubě při 190 °C asi 20 minut dozlatova.
- Mezitím na pánvi připravíme sázená vejce, nakrájíme papriku, cibuli, chilli a rajčata na kolečka. Avokádo nakrájíme na plátky.
- Palačinky vyjmeme z trouby, necháme zchladnout, poté na ně rozdělíme zeleninu, vejce, sušenou šunku, okurky, dozdobíme tymiánem a podáváme.