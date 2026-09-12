Sladké ananasové rolky: Kynuté pečivo s ananasovou náplní a polevou

1 hodnocení (5,0)

Kynuté rolky nemusí být jen skořicové. V tomto receptu je naplníme ananasem povařeným v pudinkové směsi, nakrájíme na plátky a upečeme dozlatova. Po vychladnutí je potřeme jednoduchou polevou a doplníme zrníčky granátového jablka.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Na polevu:

Dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    253 KCal

    12 %

    11 %

  • Energie

    1060 KJ

    12 %

    11 %

  • Sacharidy

    40,3 g

    46 %

    40 %

  • Vláknina

    2,0 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    3,9 g

    6 %

    6 %

  • Tuky

    7,8 g

    12 %

    11 %

  • nasycené

    4,5 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Droždí rozmícháme s 1 vlažného mléka, lžící cukru a lžící mouky. Necháme kynout. Cukr, mouku, žloutky, vanilkový cukr, mléko a kvásek promícháme a přidáme rozpuštěné máslo.
  2. Vypracujeme těsto a necháme na teplém místě kynout. Ananas necháme okapat a nakrájíme ho na kousky. Z nálevu si dáme stranou 4 lžíce. Zbytek smícháme s vodou a pudinkem.
  3. Za stálého míchání přivedeme k varu a povaříme 2 minuty. Přidáme ananas a necháme zchladnout. Těsto rozválíme, potřeme náplní a stočíme do rolády a nakrájíme ji na plátky.
  4. Rozložíme je do vymazaného pekáčku, necháme kynout a pečeme při 180 °C asi 40 minut.
  5. Ze šťáv a cukru utřeme polevu. Potřeme vychladlé rolky a ozdobíme granátovým jablkem.

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Ananasovou náplň nechte před potřením těsta úplně vychladnout, teplá by mohla kynuté těsto zbytečně změkčit.

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