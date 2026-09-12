Ingredience
Postup
- Droždí rozmícháme s 1 vlažného mléka, lžící cukru a lžící mouky. Necháme kynout. Cukr, mouku, žloutky, vanilkový cukr, mléko a kvásek promícháme a přidáme rozpuštěné máslo.
- Vypracujeme těsto a necháme na teplém místě kynout. Ananas necháme okapat a nakrájíme ho na kousky. Z nálevu si dáme stranou 4 lžíce. Zbytek smícháme s vodou a pudinkem.
- Za stálého míchání přivedeme k varu a povaříme 2 minuty. Přidáme ananas a necháme zchladnout. Těsto rozválíme, potřeme náplní a stočíme do rolády a nakrájíme ji na plátky.
- Rozložíme je do vymazaného pekáčku, necháme kynout a pečeme při 180 °C asi 40 minut.
- Ze šťáv a cukru utřeme polevu. Potřeme vychladlé rolky a ozdobíme granátovým jablkem.