Ingredience
Postup
- Droždí s cukrem rozmícháme v misce na kašičku, přimícháme polovinu vlažného mléka a lžíci mouky, v teple necháme vzejít kvásek.
- Do mísy nasypeme zbylou mouku, pokrájené škvarky, zbylé mléko, jogurt a žloutek. Osolíme, přilijeme vzešlý kvásek a vypracujeme na nelepivé těsto. Zakryté necháme v teple kynout alespoň 60 minut.
- Vykynuté těsto vyválíme na pomoučněné ploše na obdélníkovou (25x40cm) placku asi 1 cm silnou. Nakrájíme na 3 cm široké pruhy, stočíme do spirálek a přemístíme na plech vyložený pečicím papírem. Necháme 15 minut kynout.
- Tyčinky potřeme rozšlehaným bílkem a posypeme hrubou solí s kmínem. Pečeme při 180 °C asi 20 minut.