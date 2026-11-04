Škvarkové tyčinky: Křupavé kynuté pohoštění s kmínem

1 hodnocení (5,0)

Voní po škvarkách a kmínu a na povrchu jsou nádherně křupavé. Tyto domácí tyčinky s jogurtem představují dokonalý slaný snack, který skvěle doplní každou oslavu, večerní posezení s přáteli nebo chuť na něco dobrého.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 100 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

15 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    236 KCal

    11 %

    10 %

  • Energie

    987 KJ

    11 %

    10 %

  • Sacharidy

    24,4 g

    28 %

    24 %

  • Vláknina

    1,4 g

    5 %

    5 %

  • Bílkoviny

    7,1 g

    11 %

    10 %

  • Tuky

    11,9 g

    18 %

    17 %

  • nasycené

    4,6 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Droždí s cukrem rozmícháme v misce na kašičku, přimícháme polovinu vlažného mléka a lžíci mouky, v teple necháme vzejít kvásek.
  2. Do mísy nasypeme zbylou mouku, pokrájené škvarky, zbylé mléko, jogurt a žloutek. Osolíme, přilijeme vzešlý kvásek a vypracujeme na nelepivé těsto. Zakryté necháme v teple kynout alespoň 60 minut.
  3. Vykynuté těsto vyválíme na pomoučněné ploše na obdélníkovou (25x40cm) placku asi 1 cm silnou. Nakrájíme na 3 cm široké pruhy, stočíme do spirálek a přemístíme na plech vyložený pečicím papírem. Necháme 15 minut kynout.
  4. Tyčinky potřeme rozšlehaným bílkem a posypeme hrubou solí s kmínem. Pečeme při 180 °C asi 20 minut.

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