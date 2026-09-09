Skořicovo-blumové rolky: Kynuté pečivo s blumovým pyré a skořicí

1 hodnocení (4,0)

Kynuté rolky nemusí být vždy jen s máslem a skořicí. Do těsta v tomto receptu přidáme rozvařené blumy, které mu dodají ovocnou chuť, a samotné rolky pak naplníme skořicovým cukrem a upečeme dozlatova.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

20 PORCE +

Těsto:

Dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    124 KCal

    6 %

    5 %

  • Energie

    519 KJ

    6 %

    5 %

  • Sacharidy

    19,6 g

    22 %

    20 %

  • Vláknina

    1,4 g

    5 %

    5 %

  • Bílkoviny

    3,6 g

    6 %

    5 %

  • Tuky

    3,4 g

    5 %

    5 %

  • nasycené

    1,8 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vypeckované blumy nakrájíme, podlijeme je 50 ml vody a necháme rozvařit. Rozmixujeme a necháme vychladnout. Droždí promícháme s moukou a cukrem.
  2. Přidáme podmáslí, pyré z blum, vejce, špetku soli, propracujeme a přidáme rozehřáté máslo. Vypracujeme v hladké těsto. Těsto necháme na teplém místě kynout asi 90 minut.
  3. Těsto pak rozválíme na plát silný asi 4 mm a potřeme rozšlehaným vejcem. Posypeme skořicovým cukrem a svineme do rolády. Roládu rozkrájíme na šikmé kousky.
  4. Rozložíme je na plech vyložený pečicím papírem. Uprostřed promáčkneme a potřeme vejcem. Posypeme hrubým cukrem a pečeme při 180 °C asi 25 minut.

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Blumy nechte po rozvaření úplně vychladnout, než je přidáte do těsta, aby příliš teplé pyré nenarušilo práci droždí.

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