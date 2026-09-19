Skořicové šneky: Jednoduchý recept z kynutého těsta se skořicí

117 hodnocení (4,4)

Jednoduché skořicové šneky z kynutého těsta, které zvládneme z několika běžných surovin. Těsto rozválíme, potřeme máslem a posypeme směsí cukru a skořice, stočíme do rolády a nakrájíme na kolečka. V troubě se upečou během několika minut dozlatova.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

bez kynutí a chladnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

24 PORCE +

Náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    138 KCal

    6 %

    6 %

  • Energie

    579 KJ

    6 %

    6 %

  • Sacharidy

    18,4 g

    21 %

    18 %

  • Vláknina

    0,8 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    2,5 g

    4 %

    4 %

  • Tuky

    6,0 g

    9 %

    9 %

  • nasycené

    3,5 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Droždí rozdrobíme do mísy, zalijeme ho teplým mlékem, dobře rozmícháme a necháme vzejít.
  2. Ve velké míse smícháme cukr, mouku a sůl. Přidáme kvásek, rozpuštěné máslo a vypracujeme pružné těsto. Necháme ho kynout cca 60 minut v teple.
  3. Těsto poté rozválíme do obdélníku, potřeme rozpuštěným máslem a posypeme cukrem smíchaným se skořicí. Zarolujeme a připravenou roládu nakrájíme na kolečka silná cca 1 cm.
  4. Rozložíme je na plech s pečicím papírem a pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C asi 20 minut. Necháme vychladnout.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Nakrájená kolečka na plechu nechávejte mezi sebou dostatek místa, protože při pečení ještě nakynou a mírně se roztáhnou.

Autoři: ,

Podobné recepty

Smetanová buchta s ovocem a drobenkou: Vláčný recept na plech

Smetana v těstě se postará o vláčnou buchtu, na kterou stačí rozložit čerstvé ovoce a zasypat ji...

Dezert ve skleničce s Lotus sušenkami a mascarpone: Rychlý nepečený recept

Rozdrcené Lotus sušenky, mascarpone, šlehačka a Lotus pomazánka vytvoří jednoduchý nepečený dezert...

Kynutý švestkový závin: Recept s ořechovou náplní, pistáciemi a čokoládou

Kynuté těsto rozválíme, potřeme ořechovou náplní a poklademe půlkami švestek. Závin stočíme,...

Křehký švestkový koláč: Recept s tvarohem a čerstvými švestkami

Křehké těsto, jemná tvarohová náplň a švestky tvoří jednoduchý koláč, který se hodí ke kávě i jako...

Pistáciová zmrzlina: Jednoduchý recept bez zmrzlinovače

Domácí pistáciovou zmrzlinu zvládneme připravit i bez speciálního přístroje. Stačí vyšlehat...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×