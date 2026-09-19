Ingredience
Postup
- Droždí rozdrobíme do mísy, zalijeme ho teplým mlékem, dobře rozmícháme a necháme vzejít.
- Ve velké míse smícháme cukr, mouku a sůl. Přidáme kvásek, rozpuštěné máslo a vypracujeme pružné těsto. Necháme ho kynout cca 60 minut v teple.
- Těsto poté rozválíme do obdélníku, potřeme rozpuštěným máslem a posypeme cukrem smíchaným se skořicí. Zarolujeme a připravenou roládu nakrájíme na kolečka silná cca 1 cm.
- Rozložíme je na plech s pečicím papírem a pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C asi 20 minut. Necháme vychladnout.