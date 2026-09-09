Ingredience
Postup
- Vypeckované blumy nakrájíme, podlijeme je 50 ml vody a necháme rozvařit. Rozmixujeme a necháme vychladnout. Droždí promícháme s moukou a cukrem.
- Přidáme podmáslí, pyré z blum, vejce, špetku soli, propracujeme a přidáme rozehřáté máslo. Vypracujeme v hladké těsto. Těsto necháme na teplém místě kynout asi 90 minut.
- Těsto pak rozválíme na plát silný asi 4 mm a potřeme rozšlehaným vejcem. Posypeme skořicovým cukrem a svineme do rolády. Roládu rozkrájíme na šikmé kousky.
- Rozložíme je na plech vyložený pečicím papírem. Uprostřed promáčkneme a potřeme vejcem. Posypeme hrubým cukrem a pečeme při 180 °C asi 25 minut.