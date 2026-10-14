Šípková omáčka s hovězím: Pomalu dušené maso s bramborovými noky

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Hovězí maso prošpikujeme slaninou, opečeme a necháme několik hodin pomalu dusit se zeleninou, červeným vínem a šípkovým protlakem. Omáčku nakonec rozmixujeme dohladka a dochutíme perníkovým kořením a hřebíčkem, které jí dodají výraznou vůni. Podáváme ji s plátky měkkého masa a bramborovými noky.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez pečení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    316 KCal

    14 %

    13 %

  • Energie

    1322 KJ

    14 %

    13 %

  • Sacharidy

    16,3 g

    18 %

    16 %

  • Vláknina

    1,4 g

    5 %

    5 %

  • Bílkoviny

    44,8 g

    71 %

    66 %

  • Tuky

    4,0 g

    6 %

    6 %

  • nasycené

    1,7 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso zbavíme blan a přebytečného tuku. Slaninu nakrájíme na asi centimetrové špalíky a prošpikujeme s ní maso. Maso prosolíme hrstí soli a vetřeme do něj i koření. Cibuli nasekáme nahrubo, vložíme do pekáče a promícháme se zeleninou. Maso vložíme do pekáče, překryjeme zeleninou, zalijeme 200 ml červeným vínem a necháme odležet.
  2. Rozpálíme pánev, maso zprudka zatáhneme ze všech stran a vrátíme zpět do pekáče. V mezičase v hrnci na kousku másla začneme restovat zeleninu dozlatova. Přidáme šípkovou marmeládu nebo protlak, víno z pekáče, zbylých 100 ml vína, perníkové koření a hřebíček.
  3. Orestovanou zeleninu nasypeme na maso v pekáči a přilijeme hrnek vody. Přiklopíme víkem a dusíme v troubě při 140 °C do měkka cca 5 hodin. Když je maso měkké, pečenou zeleninu vložíme zpátky do hrnce. Omáčku rozmixujeme tyčovým mixérem úplně dohladka a rozředíme hovězím vývarem na požadovanou hustotu omáčky.
  4. Omáčku přivedeme k varu, vypneme a necháme ještě několik minut odstát. Znovu dochutíme solí a cukrem. Maso nakrájíme na tenké plátky a podáváme s omáčkou a bramborovými nočky dozdobené petrželkou

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Maso během dlouhého dušení občas zkontrolujeme a podle potřeby podlijeme vodou nebo vývarem, aby zůstalo šťavnaté a zelenina se nepřipalovala.

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