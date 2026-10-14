Ingredience
Postup
- Maso zbavíme blan a přebytečného tuku. Slaninu nakrájíme na asi centimetrové špalíky a prošpikujeme s ní maso. Maso prosolíme hrstí soli a vetřeme do něj i koření. Cibuli nasekáme nahrubo, vložíme do pekáče a promícháme se zeleninou. Maso vložíme do pekáče, překryjeme zeleninou, zalijeme 200 ml červeným vínem a necháme odležet.
- Rozpálíme pánev, maso zprudka zatáhneme ze všech stran a vrátíme zpět do pekáče. V mezičase v hrnci na kousku másla začneme restovat zeleninu dozlatova. Přidáme šípkovou marmeládu nebo protlak, víno z pekáče, zbylých 100 ml vína, perníkové koření a hřebíček.
- Orestovanou zeleninu nasypeme na maso v pekáči a přilijeme hrnek vody. Přiklopíme víkem a dusíme v troubě při 140 °C do měkka cca 5 hodin. Když je maso měkké, pečenou zeleninu vložíme zpátky do hrnce. Omáčku rozmixujeme tyčovým mixérem úplně dohladka a rozředíme hovězím vývarem na požadovanou hustotu omáčky.
- Omáčku přivedeme k varu, vypneme a necháme ještě několik minut odstát. Znovu dochutíme solí a cukrem. Maso nakrájíme na tenké plátky a podáváme s omáčkou a bramborovými nočky dozdobené petrželkou