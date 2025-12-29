Párty může začít: Recepty na nápadité silvestrovské občerstvení

Autor:
4:00
Silvestr je tady co nevidět a s ním přichází i ta nejlepší část roku: nefalšovaná párty! Ať už chystáte bujaré veselí s přáteli, nebo klidné posezení v úzkém kruhu rodiny, jedno platí beze zbytku – stůl se musí prohýbat pod chlebíčky a sladkými i slanými dobrotami. Vyzkoušejte recepty na bezkonkurenční silvestrovské pohoštění.
Ať už je váš silvestr synonymem pro elegantní večírek, nebo pro noční maraton společenských her, jedno je jisté: nesmí na něm chybět to pravé silvestrovské občerstvení. Oslava konce roku trvá dlouhé hodiny, a proto je důležité, aby bylo jídlo snadné na přípravu a variabilní.

Silvestrovské menu se totiž řídí jinými pravidly než štědrovečerní večeře. Místo slavnostního servírování vítězí jednohubky, které se dají jíst ve stoje, jednou rukou a nevyžadují příbor. Dají se hostům předkládat průběžně po celou noc a perfektně doprovodí přípitek, první sklenku vína i půlnoční šampaňské.

Zapomeňte na obyčejné chlebíčky s pomazánkou, které připravujete každý rok. Letos se zaměříme na klasiku s nápadem a pikantní krekry, které se naprosto dokonale hodí k vínu, pivu i půlnočnímu šampaňskému.

Pojďme se podívat na recepty, které kombinují tradici v moderním pojetí se špetkou pikantnosti.

Plněné chlebíčky

Připravte luxusní vlastnoručně upečené chlebíčky plněné špenátem, sýrem a šunkou. Plněné chlebíčky jsou skvělým pohoštěním nejen na oslavy, ale vlastně i pro běžné dny. Mohou být i chutnou svačinkou pro děti do školy.

Přísady

Na těsto

500 g hladká mouka
1 balíček droždí Dr. Oetker
1 KL sůl
pepř čerstvě mletý
9 PL olivový olej
1 ks bílek
250 ml voda vlažná

Na náplň

200 g špenát listový čerstvý
130 g parmazán strouhaný
200 g tavený sýr
100 g šunka nakrájená
pepř čerstvě mletý

Na potření a posypání

1 ks žloutek
1 PL mléko polotučné
20 g parmazán strouhaný

Příprava těsta

V míse smícháme mouku s droždím, solí a pepřem. Přidáme olej, bílek a vodu a ručně vypracujeme hladké těsto. Těsto zaprášíme moukou, zakryjeme utěrkou a necháme na teplém místě asi 45 minut kynout.

Příprava náplně

Na náplň umyjeme špenát a necháme na sítku okapat. Poté ho nakrájíme a vložíme do mísy. Přidáme parmezán, tavený sýr, šunku, opepříme a důkladně promícháme.

Zpracování těsta

Těsto na pomoučené pracovní ploše rozdělíme na 3 díly. Každý díl pomocí válečku vyválíme na čtverec 30 × 30 cm. Na každý čtverec naneseme třetinu náplně a pevně stočíme. Pomocí nůžek každou rolku nastříháme pod úhlem na 8 kusů. Chlebíčky položíme na plech vyložený papírem na pečení.

Pečení chlebíčků

Povrch chlebíčků potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky vejcem rozšlehaným v mléce. Posypeme parmezánem a necháme ještě asi 15 minut kynout. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 30 minut v elektrické troubě na 180 °C nebo v horkovzdušné na 160 °C. Chlebíčky necháme zchladnout a můžeme servírovat.

Plněné chlebíčky s receptem od Dr.Oetker

Slaný závin na párty

Tato slaná roláda je efektní, snadná a můžete ji plnit čímkoli, co lednice dá. Slaný závin se tak hodí zejména v tomto hektickém období, kdy jsou obchody plné lidí nakupujících na silvestrovské pohoštění.

Přísady

Na těsto

275 g hladká mouka
1 balíček Kypřicí prášek do pečiva Dr. Oetker
125 g máslo změklé, nebo margarín
1 ks žloutek
75 g jogurt bílý polotučný

Na náplň

6 KL kečup ostrý
150 g šunka plátková
150 g sýr eidam, plátkový
100 g sýr plísňový, nakrájený na plátky
120 g sýr hermelín, nakrájen na plátky
trochu bazalka čerstvá a 1 KL oregána

Na potření a posypání

1 ks žloutek
2 PL sezamová semínka

Na těsto

Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem. Přidáme máslo nebo margarín, žloutek a jogurt a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a uložíme asi na jednu hodinu do chladničky.

Balení

Na pomoučené pracovní ploše těsto pomocí válečku rozválíme na tenký plát. Potřeme kečupem a na povrch rozložíme šunku, sýry a bazalku. Povrch posypeme oreganem a zavineme. Přeneseme na plech vyložený papírem na pečení. Závin potřeme žloutkem pomocí štětce nebo mašlovačky a posypeme sezamovým semínkem. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 20 minut v elektrické troubě na 200 °C nebo v horkovzdušné na 180 °C. Závin necháme vychladnout a poté krájíme na plátky.

Slaný závin na párty s receptem od Dr.Oetker

Pikantní brynzové krekry

Drobné, křupavé a dokonale pikantní díky špetce chilli. Tyto brynzové krekry jsou ideální k vínu a vyžadují minimum úsilí. Můžete se tak naplno věnovat hostům nebo zábavnému televiznímu programu.

Přísady

Na těsto

200 g hladká mouka krupičná
0,5 balíčku Kypřicí prášek do pečiva Dr. Oetker
1 KL sůl
1 KL paprika sladké červené
0,5 KL chilli
125 g brynza
2 PL mléko polotučné
1 ks vejce slepičí
100 g máslo změklé

Na potření a posypání

1 ks vejce slepičí
kmín
chilli

Příprava těsta

Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem, solí, paprikou a chilli. Přidáme brynzu, mléko, vejce a máslo a ručně vypracujeme na hladké těsto.

Těsto na pomoučené pracovní ploše vyválíme pomocí válečku na plát o tloušťce asi 5 milimetrů a pomocí rádýlka nakrájíme na čtverečky 5 x 5 centimetrů. Naneseme je na plech vyložený papírem na pečení.

Pečení

Krekry potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme kmínem a chilli. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme dozlatova asi 20 minut v elektrické troubě na 180 °C nebo v horkovzdušné na 160 °C. Krekry necháme vychladnout.

Pikantní brynzové krekry s receptem od Dr.Oetker

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Dr. Oetker.

