Silvestr sází na teplo a vůni: Klasické silvestrovské stoly bývají plné studených lahůdek, ale právě teplé, čerstvě upečené pohoštění dokáže celou oslavu posunout o level výš. Vůně kynutého těsta a pečené cibule navodí tu pravou domácí atmosféru a zároveň poskytne hostům vítanou sytou vzpruhu v průběhu dlouhé noci. Tyto pochoutky se navíc skvěle hodí k pivu i vínu.
Přinášíme recepty na slané pochoutky, kde hraje prim české pečení. Využijeme sílu těsta, abychom vytvořili efektní, plné a voňavé dobroty, které si hosté zamilují. Připravte si plechy, jdeme na slané párty větrníky a neodolatelné cibulové šneky!
Slané párty větrníky
Kdo říká, že větrníky musí být jen sladké? Slaná náplň promění tento zákusek v delikátní a vizuálně ohromující pohoštění. Navíc je příprava díky předpřipravenému těstu skutečně jednoduchá.
Přísady
Na větrníky
1 balení Věnečky Dr. Oetker
Na náplň
200 g sýr eidam
Příprava těsta a pečení
Těsto připravíme podle návodu na obalu směsi na pečení Dr.Oetker. Z těsta stříkáme zdobícím sáčkem na plech vyložený pečícím papírem malé kopečky nebo děláme kopečky lžící. Kopečky (větrníčky) těsta posypeme rovnoměrně sezamovými semínky a dáme péct do předehřáté trouby na 20 až 25 minut v elektrické troubě na 200 °C nebo v horkovzdušné na 160 °C. Během pečení prvních 15 minut neotvíráme troubu!
Vychladnutí větrníků
Po upečení necháme větrníčky vychladnout. Po vychladnutí je nožem rozřízneme napůl. Vanilkový krém ze směsi nepoužíváme!
Příprava sýrovo-česnekové náplně
Připravíme si pikantní sýrovo-česnekovou náplň: eidam najemno nastrouháme, česnek prolisujeme. V misce smícháme nastrouhaný sýr, česnek, sůl, měkký sýr, bílý jogurt a majonézu.
Dokončení větrníků
Větrníčky plníme sýrovo-česnekovou náplní lžičkou nebo zdobícím sáčkem. Na náplň položíme kolečko okurky a proužek kapie. Pak větrníčky přiklopíme a naskládáme na servírovací talíř.
Cibuloví šneci
Kynuté těsto je základem pro cibulové šneky – jsou měkké, plné chuti a skvěle se hodí k pivu. Vůně pečené cibule a kynutého těsta provoní celou oslavu a nesmí chybět během silvestrovského pohoštění!
Přísady
Na těsto
200 g polohrubá mouka
Na náplň
200 g cibule
Na potření a posypání
1 ks vejce
Příprava těsta
Na přípravu těsta v míse smícháme obě mouky s droždím, solí a kmínem. Přidáme sýr, mléko, olej a vejce a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém místě vykynout.
Příprava náplně
Na přípravu náplně najemno nakrájíme cibuli a slaninu a na oleji je orestujeme. Odstavíme, vmícháme pokrájená rajčata a petrželovou nať a necháme vychladnout.
Zpracování a pečení těsta
Těsto rozdělíme na poloviny. Z každé poloviny vyválíme na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku obdélník 20 na 30 centimetrů. Na povrch obdélníků naneseme náplň a stejnoměrně rozetřeme. Pláty zarolujeme a ostrým nožem nakrájíme na 12 stejných dílů. Díly naneseme na plechy vyložené papírem na pečení řeznou stranou dolů. Zakryjeme utěrkou a necháme ještě asi 15 minut kynout.
Poté potřeme povrch pomocí štětce nebo mašlovačky rozšlehaným vejcem a posypeme dýňovými semínky. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 30 minut v elektrické troubě na 180 °C nebo v horkovzdušné na 160 °C. Šneky necháme vychladnout a silvestrovská párty může začít!
