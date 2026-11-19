Ingredience
Postup
- Housku nakrájíme na kostičky a zakápneme mlékem. Asi 50 g slaniny nakrájíme nadrobno, cibuli zbavíme slupky a nakrájíme také nadrobno, obojí orestujeme v pánvi.
- V míse smícháme obě masa, osolíme, opepříme, prolisujeme česnek, přidáme majoránku, vejce, namočenou housku i s mlékem, orestovanou cibuli se slaninou, hořčici a strouhanku, promícháme a vytvarujeme šišku, na povrch poklademe zbylé plátky slaniny. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 50 minut.
- Majonézu rozmixujeme spolu s řepou dohladka.
- Upečenou sekanou necháme vychladnout a nakrájíme na plátky. Každou housku rozkrojíme, spodní i horní díl vždy potřeme majonézou, na spodní díl přidáme listy řepy nebo rukolu, 1-2 plátky sekané, plátky nakládané nebo salátové okurky, rajčete a přiklopíme, můžeme zafixovat párátkem.