Ingredience
Postup
- Filet z kapra očistíme a nakrájíme na středně velké kostky. Klobásky nakrájíme na kolečka. Kysané zelí necháme okapat a podle potřeby překrájíme. Cibuli oloupeme a nasekáme najemno.
- V hrnci rozpálíme olej a orestujeme na něm cibuli s kmínem dozlatova. Přisypeme mletou papriku a krátce ji osmahneme. Pak přilijeme vývar, vložíme nakrájeného kapra, klobásky a zelí. Osolíme, přiklopíme a zvolna dusíme.
- Z másla a mouky připravíme hladkou jíšku. Opatrně ji vmícháme do základu, abychom rybu příliš nerozdrobili. Necháme provařit.
- Nakonec guláš zjemníme smetanou, dochutíme solí a pepřem a krátce povaříme. Hotový guláš podáváme s pečivem nebo bramborami.