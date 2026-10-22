Salát s roastbeefem a borůvkami: S pomerančem a medovo-borůvkovým dresinkem

1 hodnocení (5,0)

Šťavnatý roastbeef, sladké borůvky a svěží pomeranč v salátu, který spojuje masovou chuť s ovocnou svěžestí. Medovo-borůvkový dresink s balzamikovým octem dodá listům výraznější chuť a opražené arašídy příjemně křupavou tečku. Salát se hodí jako lehčí oběd i večeře.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 15 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

2 PORCE +

Na salát:

Na dresink:

Na dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1293 KCal

    59 %

    54 %

  • Energie

    5411 KJ

    59 %

    54 %

  • Sacharidy

    21,8 g

    25 %

    22 %

  • Vláknina

    6,8 g

    23 %

    23 %

  • Bílkoviny

    206,5 g

    328 %

    304 %

  • Tuky

    40,4 g

    62 %

    58 %

  • nasycené

    9,0 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Salát očistíme, omyjeme, necháme okapat a natrháme do mísy. Arašídy opražíme nasucho v pánvi dozlatova.
  2. Pomeranč nakrájíme na plátky, cibuli oloupeme, nakrájíme na tenká půlkolečka a spolu s pomerančem přidáme k salátu. Ovoce omyjeme, necháme okapat.
  3. V misce smícháme olej, rozmixované borůvky, med, balzamikový ocet, sůl, pepř a nasekanou bazalku.
  4. Do salátu přidáme ovoce, zalijeme dresinkem, promícháme, rozdělíme na talíře, rozložíme plátky roastbeefu, posypeme arašídy, lísky bazalky a ihned podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Arašídy opražíme nasucho těsně před podáváním, aby zůstaly křupavé a nezvlhly v dresinku.

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