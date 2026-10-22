Ingredience
Postup
- Salát očistíme, omyjeme, necháme okapat a natrháme do mísy. Arašídy opražíme nasucho v pánvi dozlatova.
- Pomeranč nakrájíme na plátky, cibuli oloupeme, nakrájíme na tenká půlkolečka a spolu s pomerančem přidáme k salátu. Ovoce omyjeme, necháme okapat.
- V misce smícháme olej, rozmixované borůvky, med, balzamikový ocet, sůl, pepř a nasekanou bazalku.
- Do salátu přidáme ovoce, zalijeme dresinkem, promícháme, rozdělíme na talíře, rozložíme plátky roastbeefu, posypeme arašídy, lísky bazalky a ihned podáváme.