Salát s brokolicí a krůtím masem: S kukuřicí, rýží a česnekovým jogurtem

1 hodnocení (5,0)

Barevný salát spojuje křehkou brokolici, sladkou kukuřici, rýži a opečené krůtí maso. Česnekový jogurt mu dodá výraznější chuť a citronová šťáva příjemnou svěžest. Díky rýži a masu zasytí jako samostatný oběd, ale hodí se i do krabičky na další den.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 35 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    364 KCal

    17 %

    15 %

  • Energie

    1522 KJ

    17 %

    15 %

  • Sacharidy

    30,4 g

    35 %

    30 %

  • Vláknina

    5,7 g

    19 %

    19 %

  • Bílkoviny

    31,6 g

    50 %

    46 %

  • Tuky

    11,5 g

    18 %

    16 %

  • nasycené

    2,7 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Salát důkladně omyjeme, natrháme a necháme okapat. Rýži propláchneme a uvaříme v osolené vodě doměkka, scedíme a necháme zchladnout.
  2. Brokolici uvaříme v osolené vodě na skus, scedíme, necháme zchladnout, kukuřici propláchneme. Pórek omyjeme a nakrájíme na tenká kolečka.
  3. Maso nakrájíme na nudličky, osolíme, opepříme a v pánvi na nahřátém oleji orestujeme dozlatova, přidáme pórek a zakryté udržujeme v teple. V míse smícháme nasekaný česnek s nasekanou petrželovou natí, přidáme jogurt, osolíme, opepříme a vše promícháme.
  4. V míse smícháme brokolici, kukuřici, rýži, směs salátů, zakapeme olejem, citronem, osolíme, opepříme, zlehka promícháme, rozdělíme na talíře, přidáme krůtí maso, česnekový jogurt a ihned podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Brokolici vaříme jen krátce, aby zůstala na skus a v salátu si zachovala pěknou barvu.

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