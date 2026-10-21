Ingredience
Postup
- Salát důkladně omyjeme, natrháme a necháme okapat. Rýži propláchneme a uvaříme v osolené vodě doměkka, scedíme a necháme zchladnout.
- Brokolici uvaříme v osolené vodě na skus, scedíme, necháme zchladnout, kukuřici propláchneme. Pórek omyjeme a nakrájíme na tenká kolečka.
- Maso nakrájíme na nudličky, osolíme, opepříme a v pánvi na nahřátém oleji orestujeme dozlatova, přidáme pórek a zakryté udržujeme v teple. V míse smícháme nasekaný česnek s nasekanou petrželovou natí, přidáme jogurt, osolíme, opepříme a vše promícháme.
- V míse smícháme brokolici, kukuřici, rýži, směs salátů, zakapeme olejem, citronem, osolíme, opepříme, zlehka promícháme, rozdělíme na talíře, přidáme krůtí maso, česnekový jogurt a ihned podáváme.