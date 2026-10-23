Rýžový nákyp s jablky: Zapečená rýže se skořicí a karamelem

1 hodnocení (4,0)

Rýže vařená v mléce, jablka se skořicí a na povrchu máslem potřená zlatavá kůrka. Tenhle rýžový nákyp připomíná jídlo, které se dříve často podávalo k obědu, jen má podobu kulatého koláče. Kdo má rád sladší dezerty, může si ho na talíři přelít karamelem.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 100 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

10 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    216 KCal

    10 %

    9 %

  • Energie

    903 KJ

    10 %

    9 %

  • Sacharidy

    27,2 g

    31 %

    27 %

  • Vláknina

    1,1 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    4,6 g

    7 %

    7 %

  • Tuky

    9,7 g

    15 %

    14 %

  • nasycené

    5,6 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Propláchnutou rýži dáme do kastrolu s mlékem, máslem, solí a cukrem. Vaříme doměkka a necháme vychladnout.
  2. Jablka oloupeme a nakrouháme na plátky, promícháme s citronovou šťávou, cukrem a skořicí, přidáme pudinkový prášek.
  3. Dortovou formu (23 cm) vymažeme máslem. Žloutky oddělíme od bílků. Z bílků a 20 g cukru vyšleháme sníh. Do rýže zamícháme žloutky a zlehka také sníh. Polovinu rýže naplníme do formy, poklademe jablečnou náplň a zakončíme zbylou rýží.
  4. Pečeme při 165 °C asi 60 minut, po upečení potřeme povrch máslem. Můžeme podávat přelité karamelem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Sníh z bílků vmícháme do vychladlé rýže opatrně, aby nákyp zůstal po upečení nadýchanější.

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