Ingredience
Postup
- Propláchnutou rýži dáme do kastrolu s mlékem, máslem, solí a cukrem. Vaříme doměkka a necháme vychladnout.
- Jablka oloupeme a nakrouháme na plátky, promícháme s citronovou šťávou, cukrem a skořicí, přidáme pudinkový prášek.
- Dortovou formu (23 cm) vymažeme máslem. Žloutky oddělíme od bílků. Z bílků a 20 g cukru vyšleháme sníh. Do rýže zamícháme žloutky a zlehka také sníh. Polovinu rýže naplníme do formy, poklademe jablečnou náplň a zakončíme zbylou rýží.
- Pečeme při 165 °C asi 60 minut, po upečení potřeme povrch máslem. Můžeme podávat přelité karamelem.