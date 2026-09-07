Ingredience
Postup
- Změklé máslo vyšleháme s cukrem a vejci do pěny. Vmícháme polovinu mléka, polovinu prosáté mouky a poté zbylé mléko s moukou a kypřicím práškem.
- Hotové těsto rozetřeme do pekáčku s vyšším okrajem, vymazaného tukem a vysypaného moukou.
- Jahody očistíme a nakrájíme na kousky, rozložíme na těsto po celé ploše.
- Z másla, cukru a mouky vypracujeme drobenku. Koláč posypeme drobenkou a pečeme při 180 °C asi 35 minut. Po upečení necháme vychladnout v pekáčku a před podáváním pocukrujeme.