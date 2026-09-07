Rychlá jahodová buchta s drobenkou: Jednoduchý recept na vláčný moučník

nehodnoceno

Když máte čerstvé jahody, nemusíte vymýšlet složitý dezert. Z jednoduchého těsta, jahod a máslové drobenky připravíte během chvilky buchtu, která se hodí ke kávě i jako sladká svačina.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 55 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

18 PORCE +

Na těsto:

Na drobenku:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    275 KCal

    12 %

    11 %

  • Energie

    1150 KJ

    12 %

    11 %

  • Sacharidy

    40,0 g

    46 %

    40 %

  • Vláknina

    1,7 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    6,0 g

    10 %

    9 %

  • Tuky

    9,8 g

    15 %

    14 %

  • nasycené

    5,4 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Změklé máslo vyšleháme s cukrem a vejci do pěny. Vmícháme polovinu mléka, polovinu prosáté mouky a poté zbylé mléko s moukou a kypřicím práškem.
  2. Hotové těsto rozetřeme do pekáčku s vyšším okrajem, vymazaného tukem a vysypaného moukou.
  3. Jahody očistíme a nakrájíme na kousky, rozložíme na těsto po celé ploše.
  4. Z másla, cukru a mouky vypracujeme drobenku. Koláč posypeme drobenkou a pečeme při 180 °C asi 35 minut. Po upečení necháme vychladnout v pekáčku a před podáváním pocukrujeme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Jahody před přidáním do těsta dobře osušte, aby do buchty nepřidaly zbytečně moc tekutiny.

Autoři: ,

Podobné recepty

Moravské koláče s drobenkou: Kynuté koláče s tvarohem a povidly

Kynuté těsto, tvarohová náplň, povidla a máslová drobenka – přesně tak vypadají tyto klasické...

Smažené odpalované věnečky s pomerančovým krémem: Křupavý dezert s jemným krémem

Odpalované věnečky nemusíte připravovat jen v troubě. V tomto receptu se smaží v oleji dozlatova a...

Jablečno-mandlová bábovka: Voňavý moučník se skořicí a karamelem

Jablka, mandle a skořice dávají této bábovce příjemnou chuť a vláčnou strukturu. Na závěr ji ještě...

Čokoládový štrúdl s hruškami: Křehký závin s karamelizovanou náplní

Klasický štrúdl tentokrát dostane čokoládové těsto a náplň z hrušek, které krátce opečeme na...

Čokoládové twisty: Křupavé spirálky z listového těsta s čokoládovou náplní

Z listového těsta, čokoládové pomazánky a hrsti oříšků připravíte jednoduché pečivo, které je...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×