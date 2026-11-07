Ingredience
Postup
- Maso nakrájíme na kousky, osolíme a opepříme. Nudle zalijeme vařící vodou a necháme 5 minut (nebo dle návodu) změknout a scedíme.
- Mrkev, papriku, pórek a cibuli nakrájíme na nudličky. Brokolici rozdělíme na malé růžičky. Na troše rozpáleného oleje maso prudce opečeme dozlatova a dáme stranou. Na pánev vsypeme nakrájenou zeleninu a také zprudka opečeme, poté vrátíme maso.
- Sójovou omáčku zředíme v poměru 1:1 s vodou a rozmícháme se škrobem. Směs vlijeme do pánve s masovou směsí, necháme za stálého míchání projít varem a stáhneme z plotny. Nakonec přimícháme klíčky a nudle. Ihned servírujeme.