Rychlá čína s kuřecím masem a rýžovými nudlemi: Křupavá asijská večeře za pár minut

132 hodnocení (4,5)

Toužíte po voňavém a dokonale vyváženém jídle, které máte na stole během chvilky? Tato rychlá čína v sobě spojuje šťavnaté kuřecí maso, křupavou zeleninu, rýžové nudle a sójovou omáčku se škrobem, která vytvoří perfektně lesklý a chutný přeliv.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 20 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na přípravu masové směsi:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    363 KCal

    16 %

    15 %

  • Energie

    1517 KJ

    16 %

    15 %

  • Sacharidy

    30,2 g

    34 %

    30 %

  • Vláknina

    7,4 g

    25 %

    25 %

  • Bílkoviny

    25,7 g

    41 %

    38 %

  • Tuky

    13,8 g

    21 %

    20 %

  • nasycené

    3,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso nakrájíme na kousky, osolíme a opepříme. Nudle zalijeme vařící vodou a necháme 5 minut (nebo dle návodu) změknout a scedíme.
  2. Mrkev, papriku, pórek a cibuli nakrájíme na nudličky. Brokolici rozdělíme na malé růžičky. Na troše rozpáleného oleje maso prudce opečeme dozlatova a dáme stranou. Na pánev vsypeme nakrájenou zeleninu a také zprudka opečeme, poté vrátíme maso.
  3. Sójovou omáčku zředíme v poměru 1:1 s vodou a rozmícháme se škrobem. Směs vlijeme do pánve s masovou směsí, necháme za stálého míchání projít varem a stáhneme z plotny. Nakonec přimícháme klíčky a nudle. Ihned servírujeme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud máte rádi pikantnější chutě, přidejte k masu při opékání lžičku chilli pasty nebo čerstvě nasekanou papričku jalapeño.

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