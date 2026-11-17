Ingredience
Postup
- Rýži uvaříme ve vroucí slané vodě doměkka. Protlak, chilli, sójovou omáčku, cukr, ocet, 2 lžíce vody a prolisovaný česnek smícháme v míse a necháme stranou odležet.
- Kuřecí prsa nakrájíme na kostičky, obalíme ve škrobu a zprudka orestujeme na rozpáleném oleji. Poté ztlumíme oheň a při stálém míchání přidáme nakrájenou cibuli, papriky a vmícháme připravenou omáčku. Za stálého míchání vaříme na mírném ohni asi 7 minut. Na závěr ozdobíme nasekanou jarní cibulkou a posypeme arašídy.