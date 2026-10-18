Ingredience
Postup
- Rybu nakrájíme na drobné kostičky. Z toastového chleba odkrojíme kraje a nakrájíme na stejně velké kousky. Vše vložíme do misky, přidáme nasekaný koriandr a jalapeňo papričku nakrájenou nadrobno. Z rajčete odstraníme vnitřek a také nakrájíme nadrobno, přidáme k rybě.
- Osolíme, vyklepneme vejce a přisypeme mouku, vše dobře promícháme a necháme pět minut odležet. Ze směsi tvarujeme navlhčenýma rukama karbanátky. Opékáme ve středně rozpálené pánvi na olivovém oleji po dobu pěti minut z každé strany dozlatova. Podáváme například s bramborovou kaší, listovým salátem a citrónem.