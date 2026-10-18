Rybí karbanátky: Recept s koriandrem, jalapeňo a rajčaty

11 hodnocení (4,7)

Rybu nakrájíme na malé kousky a spojíme ji s toastovým chlebem, rajčetem, koriandrem a pikantním jalapeňo. Ze směsi vytvarujeme karbanátky, které opečeme na pánvi dozlatova a podáváme například s bramborovou kaší, salátem a citronem.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 35 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    310 KCal

    14 %

    13 %

  • Energie

    1296 KJ

    14 %

    13 %

  • Sacharidy

    34,7 g

    39 %

    35 %

  • Vláknina

    3,1 g

    10 %

    10 %

  • Bílkoviny

    34,8 g

    55 %

    51 %

  • Tuky

    3,9 g

    6 %

    6 %

  • nasycené

    1,1 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Rybu nakrájíme na drobné kostičky. Z toastového chleba odkrojíme kraje a nakrájíme na stejně velké kousky. Vše vložíme do misky, přidáme nasekaný koriandr a jalapeňo papričku nakrájenou nadrobno. Z rajčete odstraníme vnitřek a také nakrájíme nadrobno, přidáme k rybě.
  2. Osolíme, vyklepneme vejce a přisypeme mouku, vše dobře promícháme a necháme pět minut odležet. Ze směsi tvarujeme navlhčenýma rukama karbanátky. Opékáme ve středně rozpálené pánvi na olivovém oleji po dobu pěti minut z každé strany dozlatova. Podáváme například s bramborovou kaší, listovým salátem a citrónem.

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převod jednotek v kuchyni

Karbanátky tvarujte mokrýma rukama, směs se nebude tolik lepit a jednotlivé porce půjdou lépe vytvarovat.

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