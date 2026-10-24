Ingredience
Postup
- Ve velké míse smícháme mouku, prášek do pečiva, cukr a sůl, dokud se dobře nespojí. Ve druhé misce pak smícháme mléko s ricottou a šleháme, dokud se spojí, pak přidáme vejce, vanilkový extrakt, citronovou šťávu a kůru.
- Suché ingredience pouze promícháme s mokrými, aby těsto zůstalo nadýchané.
- Na pánvi rozehřejeme máslo, poté lžící nabíráme těsto a smažíme lívance na střední teplotě, dokud se na povrchu neobjeví bublinky. Otočíme a smažíme dozlatova.
- Podáváme s ricottou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem, ovocem a přelité javorovým sirupem.