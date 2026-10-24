Ricottovo-citronové lívance: Nadýchaná snídaně s vůní citronu

14 hodnocení (4,4)

Ricotta dodá lívancům jemnost a citronová šťáva s kůrou zase příjemně svěží chuť. Těsto připravíme během chvilky a při smažení krásně nabude. Podáváme je s ovocem, ricottou, javorovým sirupem a trochou moučkového cukru.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 15 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na těsto:

K podávání:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    439 KCal

    20 %

    18 %

  • Energie

    1837 KJ

    20 %

    18 %

  • Sacharidy

    67,1 g

    76 %

    67 %

  • Vláknina

    2,4 g

    8 %

    8 %

  • Bílkoviny

    15,4 g

    24 %

    23 %

  • Tuky

    11,7 g

    18 %

    17 %

  • nasycené

    5,9 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Ve velké míse smícháme mouku, prášek do pečiva, cukr a sůl, dokud se dobře nespojí. Ve druhé misce pak smícháme mléko s ricottou a šleháme, dokud se spojí, pak přidáme vejce, vanilkový extrakt, citronovou šťávu a kůru.
  2. Suché ingredience pouze promícháme s mokrými, aby těsto zůstalo nadýchané.
  3. Na pánvi rozehřejeme máslo, poté lžící nabíráme těsto a smažíme lívance na střední teplotě, dokud se na povrchu neobjeví bublinky. Otočíme a smažíme dozlatova.
  4. Podáváme s ricottou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem, ovocem a přelité javorovým sirupem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Těsto zbytečně dlouho nemícháme, aby v něm zůstalo co nejvíce vzduchu a lívance byly po usmažení nadýchané.

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