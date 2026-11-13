Ramen nudle: Rychlé restované nudle s pečeným kuřetem a křupavou zeleninou

nehodnoceno

Když máte chuť na výrazné asijské chutě, ale tlačí vás čas, tenhle recept na „suchý“ ramen s pečeným kuřetem je sázka na jistotu. Maso se upeče rovnou v aromatické omáčce, kterou pak využijete i na promíchání nudlí a zeleniny z woku – takže žádná chuť nepřijde nazmar a nádobí zůstane minimum.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 45 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na omáčku:

Na přípravu masa a nudlí:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    485 KCal

    22 %

    20 %

  • Energie

    2031 KJ

    22 %

    20 %

  • Sacharidy

    59,9 g

    68 %

    60 %

  • Vláknina

    2,9 g

    10 %

    10 %

  • Bílkoviny

    41,6 g

    66 %

    61 %

  • Tuky

    8,2 g

    13 %

    12 %

  • nasycené

    1,1 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V pekáčku promícháme všechny ingredience na omáčku, přidáme kuřecí prsa a promícháme. Pečeme v předehřáté troubě při 200 °C asi 20 minut. Upečená prsa vyndáme z omáčky a zabalíme do alobalu.
  2. Podle návodu na obalu připravíme nudle, scedíme.
  3. V pánvi wok nahřejeme olej, přidáme zázvor, česnek a chilli, krátce orestujeme. Poté přidáme cibuli, papriku a mrkev a za stálého míchání zprudka orestujeme, přidáme 60 ml omáčky, ve které se pekla kuřecí prsa a krátce prohřejeme.
  4. Zbylou omáčku přilijeme k uvařeným nudlím, promícháme a nudle rozdělíme do 4 misek. Na nudle položíme na plátky nakrájené maso s orestovanou zeleninou. Dozdobíme nakrájenou chilli papričkou a nakrájenou jarní cibulkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Zeleninu ve woku opékejte opravdu zprudka a jen krátce, aby zůstala příjemně křupavá na skus.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse

Podobné recepty

Placky s červenou řepou: Pečené bramborové placičky se sýrem a česnekem

Červená řepa dodá bramborovým plackám výraznou barvu, zatímco česnek, majoránka a sýr se postarají...

Kuřecí rizoto s hráškem: Krémové krémové rizoto s parmazánem a smetanou

Dopřejte si krémové rizoto italského střihu, které si vás získá svou sametovou texturou, svěžím...

Hovězí na pivu s hedvábnou bramborovou kaší: Šťavnaté maso na tmavém pivu

Vychutnejte si dokonalou kombinaci pomalu dušeného hovězího masa s plnou, mírně nasládlou pivní...

Hruškový nákyp: Vláčný pečený dezert s toustovým chlebem, skořicí a ořechy

Vychutnejte si sladký nákyp, který promění obyčejné suroviny v dokonalou pochoutku. Kombinace...

Dýňové placky: Křupavé podzimní placičky s parmazánem a osvěžujícím dipem

Vychutnejte si křupavé dýňové placky, které v sobě spojují dýni, výrazný parmazán, jarní cibulku a...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.