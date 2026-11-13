Ingredience
Postup
- V pekáčku promícháme všechny ingredience na omáčku, přidáme kuřecí prsa a promícháme. Pečeme v předehřáté troubě při 200 °C asi 20 minut. Upečená prsa vyndáme z omáčky a zabalíme do alobalu.
- Podle návodu na obalu připravíme nudle, scedíme.
- V pánvi wok nahřejeme olej, přidáme zázvor, česnek a chilli, krátce orestujeme. Poté přidáme cibuli, papriku a mrkev a za stálého míchání zprudka orestujeme, přidáme 60 ml omáčky, ve které se pekla kuřecí prsa a krátce prohřejeme.
- Zbylou omáčku přilijeme k uvařeným nudlím, promícháme a nudle rozdělíme do 4 misek. Na nudle položíme na plátky nakrájené maso s orestovanou zeleninou. Dozdobíme nakrájenou chilli papričkou a nakrájenou jarní cibulkou.