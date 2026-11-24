Ingredience
Postup
- Mrkev a celer pokrájíme na kostičky, cibule najemno. V hrnci rozehřejeme sádlo, zeleninu na něm spolu s kořením restujeme asi 5 minut. Pak přidáme 1 cibuli, opékáme dalších 5 minut, přilijeme protlak, který necháme zarestovat, zalijeme vývarem, osolíme a necháme 20 minut povařit.
- Mleté maso smícháme s najemno pokrájenou zbylou cibulí, vejcem a strouhankou, osolíme a opepříme. Pomocí navlhčených rukou vyválíme kuličky, dáme na 12 minut povařit do omáčky a poté je vyjmeme.
- Omáčku přepasírujeme přes jemný cedník, nastrouháme do ní perník a necháme 10 minut provařit. Dochutíme solí, cukrem a přidáme špetku mleté skořice. Masové kuličky vrátíme do omáčky a provaříme. Podávat můžeme například s vařenými kolínky.