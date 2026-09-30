Rajčatový tatarák: Recept z pečených rajčat s balzamikem a chilli olejem

1 hodnocení (5,0)

Rajčata nejprve pomalu upečeme v troubě s olivovým olejem a tymiánem, potom je oloupeme a nakrájíme na malé kostičky. Dochutíme je šalotkou a koriandrem a při podávání doplníme redukovaným balzamikem, chilli olejem, sýrem a čerstvou bazalkou.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 80 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

8 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    138 KCal

    6 %

    6 %

  • Energie

    578 KJ

    6 %

    6 %

  • Sacharidy

    14,1 g

    16 %

    14 %

  • Vláknina

    1,9 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    3,7 g

    6 %

    6 %

  • Tuky

    6,3 g

    10 %

    9 %

  • nasycené

    1,6 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Předehřejeme troubu na 95 °C. Smícháme bílý balzamikový ocet, koriandr a najemno nakrájenou šalotku v malé misce a necháme v chladničce, dokud nebudeme připraveni k použití.
  2. Z rajčat odřízneme vršky a položíme je na pečicí mřížku nad plechem. Pokapeme olivovým olejem, posypeme tymiánem a pečeme v troubě 45 až 60 minut, dokud rajčata nezměknou, ale stále drží tvar. Poté je vyndáme, necháme zchladnout a oloupeme.
  3. Svaříme červený balzamikový ocet s medem na středně mírném ohni 15 až 20 minut, dokud se nezmění na hustou omáčku.
  4. Nakrájíme rajčata na 5 mm kostky. Ze směsi koriandru slijeme ocet, vmícháme koriandr a šalotku do nakrájených rajčat.
  5. Umístíme velké kulaté vykrajovátko na malý salátový talíř, dovnitř vložíme lžíci rajčatového tataráku. Pokapeme redukovaným balzamikovým octem a chilli olejem. Opakujeme se zbývajícím rajčatovým tatarákem a olejem. Každou porci ozdobíme sýrem a lístky bazalky. Podáváme například s bagetkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Rajčata po upečení nechte úplně vychladnout, než je oloupete a nakrájíte, budou se lépe krájet a tatarák si udrží strukturu.

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