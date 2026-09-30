Ingredience
Postup
- Předehřejeme troubu na 95 °C. Smícháme bílý balzamikový ocet, koriandr a najemno nakrájenou šalotku v malé misce a necháme v chladničce, dokud nebudeme připraveni k použití.
- Z rajčat odřízneme vršky a položíme je na pečicí mřížku nad plechem. Pokapeme olivovým olejem, posypeme tymiánem a pečeme v troubě 45 až 60 minut, dokud rajčata nezměknou, ale stále drží tvar. Poté je vyndáme, necháme zchladnout a oloupeme.
- Svaříme červený balzamikový ocet s medem na středně mírném ohni 15 až 20 minut, dokud se nezmění na hustou omáčku.
- Nakrájíme rajčata na 5 mm kostky. Ze směsi koriandru slijeme ocet, vmícháme koriandr a šalotku do nakrájených rajčat.
- Umístíme velké kulaté vykrajovátko na malý salátový talíř, dovnitř vložíme lžíci rajčatového tataráku. Pokapeme redukovaným balzamikovým octem a chilli olejem. Opakujeme se zbývajícím rajčatovým tatarákem a olejem. Každou porci ozdobíme sýrem a lístky bazalky. Podáváme například s bagetkou.