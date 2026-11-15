Rajčatová polévka s klobásou a fazolemi: Sytá a pikantní polévka z jednoho hrnce

1 hodnocení (4,0)

Klasickou rajčatovou polévku tentokrát nechte dětem a sobě dopřejte tuhle dospěláckou verzi. Opečená klobáska, fazole, řapíkatý celer a špetka chilli z ní dělají plnohodnotné jídlo, které máte na stole za necelou půlhodinu. Sladkokyselý základ zkaramelizovaného cukru a octa navíc krásně vytáhne chuť rajčat, takže po prvním soustu nebudete chtít přestat.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 25 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    349 KCal

    16 %

    15 %

  • Energie

    1458 KJ

    16 %

    15 %

  • Sacharidy

    45,3 g

    51 %

    45 %

  • Vláknina

    15,2 g

    51 %

    51 %

  • Bílkoviny

    17,5 g

    28 %

    26 %

  • Tuky

    10,5 g

    16 %

    15 %

  • nasycené

    2,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Oloupanou cibuli a česnek nakrájíme najemno. Řapík nakrájíme na kolečka. V hrnci na polévku zahřejeme olej. Vsypeme cibuli a na mírném ohni ji restujeme do změknutí. Pak přidáme česnek, řapíkatý celer a krátce je orestujeme.
  2. Klobásu nakrájíme na kolečka. Přidáme ji do hrnce a opékáme, až pustí tuk. Pak přisypeme chilli a promícháme. Vsypeme cukr a necháme ho chvilku zkaramelizovat. Zalijeme octem a počkáme, až se lehce odvaří. Pak zalijeme krájenými rajčaty a vývarem. Přivedeme k varu a na mírném ohni vaříme 10 minut.
  3. Sterilované fazole scedíme, propláchneme a necháme okapat. Vsypeme je do polévky a ještě pět minut vaříme. Pak podle chuti dosolíme. Polévku rozdělíme do misek a ozdobíme nakrájenými lístky z řapíkatého celeru.

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Pokud chcete polévku ještě o něco sytější, podávejte ji s opečenou bagetou nebo křupavým kváskovým chlebem.

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