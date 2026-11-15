Ingredience
Postup
- Oloupanou cibuli a česnek nakrájíme najemno. Řapík nakrájíme na kolečka. V hrnci na polévku zahřejeme olej. Vsypeme cibuli a na mírném ohni ji restujeme do změknutí. Pak přidáme česnek, řapíkatý celer a krátce je orestujeme.
- Klobásu nakrájíme na kolečka. Přidáme ji do hrnce a opékáme, až pustí tuk. Pak přisypeme chilli a promícháme. Vsypeme cukr a necháme ho chvilku zkaramelizovat. Zalijeme octem a počkáme, až se lehce odvaří. Pak zalijeme krájenými rajčaty a vývarem. Přivedeme k varu a na mírném ohni vaříme 10 minut.
- Sterilované fazole scedíme, propláchneme a necháme okapat. Vsypeme je do polévky a ještě pět minut vaříme. Pak podle chuti dosolíme. Polévku rozdělíme do misek a ozdobíme nakrájenými lístky z řapíkatého celeru.