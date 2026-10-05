Quiche s vejci: Slaný koláč s tvarohem, sýrem a hráškem

1 hodnocení (4,0)

Vejce tentokrát nebudou jen součástí náplně, ale stanou se i výraznou ozdobou slaného koláče. Křehké těsto doplníme krémovou směsí ze smetany, tvarohu a sýra, do které přidáme hrášek a kopr. Výsledkem je sytý quiche, který se hodí k obědu i jako studené pohoštění.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

8 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    418 KCal

    19 %

    17 %

  • Energie

    1750 KJ

    19 %

    17 %

  • Sacharidy

    28,2 g

    32 %

    28 %

  • Vláknina

    1,6 g

    5 %

    5 %

  • Bílkoviny

    13,2 g

    21 %

    19 %

  • Tuky

    27,7 g

    43 %

    40 %

  • nasycené

    15,7 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Prosátou mouku smícháme se změklým máslem, 100 ml vlažné vody a solí, vzniklé těsto zabalíme do potravinářské fólie a necháme odležet, nejlépe do druhého dne, v chladničce.
  2. Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme a dáme stranou. Těsto rozválíme, dáme do formy (26 cm) a přimáčkneme.
  3. Smetanu a 2 vejce vyšleháme, přidáme tvaroh, nastrouhaný sýr, sůl, pepř a nasekaný kopr. Nalijeme do formy, přidáme rozpůlená vejce, nasypeme hrášek a pečeme při 165 °C asi 40 minut.
  4. Hotový koláč ozdobíme bylinkami.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Quiche necháme po upečení alespoň 10 minut odpočinout, aby náplň zpevnila a koláč se při krájení nerozpadal.

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