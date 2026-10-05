Ingredience
Postup
- Prosátou mouku smícháme se změklým máslem, 100 ml vlažné vody a solí, vzniklé těsto zabalíme do potravinářské fólie a necháme odležet, nejlépe do druhého dne, v chladničce.
- Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme a dáme stranou. Těsto rozválíme, dáme do formy (26 cm) a přimáčkneme.
- Smetanu a 2 vejce vyšleháme, přidáme tvaroh, nastrouhaný sýr, sůl, pepř a nasekaný kopr. Nalijeme do formy, přidáme rozpůlená vejce, nasypeme hrášek a pečeme při 165 °C asi 40 minut.
- Hotový koláč ozdobíme bylinkami.