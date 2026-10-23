Ingredience
Postup
- Na kolečka nakrájenou cibuli rozložíme do pekáčku, přidáme plátky citronu a snítku kopru. Vložíme filet kůží dolů a osolíme a opepříme. Nakonec rybu posypeme nasekaným koprem.
- Do pekáče vlijeme 50 ml vody a víno a zakryjeme alobalem. Pečeme při 200 °C asi 20 minut. Poté odkryjeme a dopékáme dalších 5 minut.
- Okurkový nálev smícháme v misce s cukrem a octem. Přimícháme sůl a nakrájenou šalotku. Nakonec přidáme na tenká kolečka nakrájenou okurku. Zakryjeme a necháme 2 hodiny odležet.
- V misce smícháme kopr, creme fraiche, citronovou šťávu a černý pepř. Uvařeného lososa podáváme s okurkovým salátkem, dipem a například bramborami.