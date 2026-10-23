Pošírovaný pstruh s koprovou omáčkou: S nakládanou okurkou a citronem

1 hodnocení (5,0)

Jemné rybí maso, svěží koprový dip a nakládaná okurka tvoří trojici, která se skvěle doplňuje. Citron a bílé víno podtrhnou chuť pstruha, zatímco okurkový salát dodá jídlu příjemnou kyselost. S vařenými bramborami z něj bude lehký oběd nebo večeře.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na salát:

Na dip:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    625 KCal

    28 %

    26 %

  • Energie

    2613 KJ

    28 %

    26 %

  • Sacharidy

    31,3 g

    36 %

    31 %

  • Vláknina

    1,6 g

    5 %

    5 %

  • Bílkoviny

    29,5 g

    47 %

    43 %

  • Tuky

    41,6 g

    64 %

    59 %

  • nasycené

    11,4 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Na kolečka nakrájenou cibuli rozložíme do pekáčku, přidáme plátky citronu a snítku kopru. Vložíme filet kůží dolů a osolíme a opepříme. Nakonec rybu posypeme nasekaným koprem.
  2. Do pekáče vlijeme 50 ml vody a víno a zakryjeme alobalem. Pečeme při 200 °C asi 20 minut. Poté odkryjeme a dopékáme dalších 5 minut.
  3. Okurkový nálev smícháme v misce s cukrem a octem. Přimícháme sůl a nakrájenou šalotku. Nakonec přidáme na tenká kolečka nakrájenou okurku. Zakryjeme a necháme 2 hodiny odležet.
  4. V misce smícháme kopr, creme fraiche, citronovou šťávu a černý pepř. Uvařeného lososa podáváme s okurkovým salátkem, dipem a například bramborami.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Filet během pečení kontrolujeme, aby se nevysušil; hotové maso se snadno odděluje na jednotlivé lupínky a zůstává šťavnaté.

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