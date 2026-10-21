Polévka z pečeného patizonu: S rajčaty, rozmarýnem a parmazánovým chipsem

185 hodnocení (4,5)

Pečený patizon má jemnou chuť, kterou zvýrazní česnek, rozmarýn a rajčata. Polévku doplňuje parmazánový chip, jenž jí dodá slanou chuť a křupavý kontrast ke krémovému základu. Je to zajímavý způsob, jak využít patizon také jinak než v trojobalu.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    174 KCal

    8 %

    7 %

  • Energie

    728 KJ

    8 %

    7 %

  • Sacharidy

    8,2 g

    9 %

    8 %

  • Vláknina

    2,1 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    5,7 g

    9 %

    8 %

  • Tuky

    12,8 g

    20 %

    18 %

  • nasycené

    3,4 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Patizon oloupeme, rozkrojíme a vydlabeme semínka. Nakrájíme ho na větší kusy, položíme na alobal, zakápneme olejem, osolíme, přidáme rozmarýn a česnek, zabalíme a pečeme v předehřáté troubě při 200 °C asi 30 minut.
  2. Z omytých rajčat vyndáme vnitřní část se semínky, uložíme stranou a dužinu nakrájíme na kostičky. Upečený patizon dáme do hrnce, vyjmeme rozmarýn, zalijeme vývarem, přidáme vnitřky rajčat a necháme provařit asi 5 minut. Poté polévku rozmixujeme tyčovým mixérem, dochutíme solí a pepřem.
  3. Nastrouhaný parmazán nasypeme v tenké vrstvě na pečicí papír, posypeme nasekaným rozmarýnem a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 6 minut.
  4. Před podáváním do polévky vložíme kostičky rajčat, zakápneme olejem, přidáme bylinky a ozdobíme sýrovým chipsem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Parmazán na chip rozprostřeme v opravdu tenké vrstvě a hlídáme ho při pečení, protože se může rychle začít připalovat.

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