Ingredience
Postup
- Patizon oloupeme, rozkrojíme a vydlabeme semínka. Nakrájíme ho na větší kusy, položíme na alobal, zakápneme olejem, osolíme, přidáme rozmarýn a česnek, zabalíme a pečeme v předehřáté troubě při 200 °C asi 30 minut.
- Z omytých rajčat vyndáme vnitřní část se semínky, uložíme stranou a dužinu nakrájíme na kostičky. Upečený patizon dáme do hrnce, vyjmeme rozmarýn, zalijeme vývarem, přidáme vnitřky rajčat a necháme provařit asi 5 minut. Poté polévku rozmixujeme tyčovým mixérem, dochutíme solí a pepřem.
- Nastrouhaný parmazán nasypeme v tenké vrstvě na pečicí papír, posypeme nasekaným rozmarýnem a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 6 minut.
- Před podáváním do polévky vložíme kostičky rajčat, zakápneme olejem, přidáme bylinky a ozdobíme sýrovým chipsem.