Ingredience
Postup
- Lososa dáme do hlubšího talíře. V misce smícháme cukr a sůl, přisypeme k rybě a necháme asi 60 minut v lednici marinovat.
- Houby shimei a fazole edamame zvlášť spaříme minutu ve vroucí osolené vodě, pak je zchladíme pod studenou tekoucí vodou a necháme okapat.
- Rýži uvaříme podle návodu. Mrkev oloupeme a nakrájíme na nudličky, okurky a cibulku nakrájíme na kolečka a lososa na plátky. Uvařenou rýži rozdělíme do misek.
- Rýžový ocet smícháme s cukrem a solí a zálivkou zalijeme horkou rýži. Poté přidáme do misky nakrájené suroviny, marinovaného lososa a nakládaný zázvor. Posypeme sezamem.