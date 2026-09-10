Poke bowl s rýží a lososem: Jednoduchý recept se zeleninou a sezamem

98 hodnocení (4,6)

Poke bowl je miska, do které můžete poskládat rýži, rybu a zeleninu podle chuti. V této verzi najdete marinovaného lososa, edamame, houby shimeji, mrkev, okurku a nakládaný zázvor, vše doplněné rýží ochucenou rýžovým octem.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Naložení lososa:

Poke bowl:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    477 KCal

    22 %

    20 %

  • Energie

    1997 KJ

    22 %

    20 %

  • Sacharidy

    56,2 g

    64 %

    56 %

  • Vláknina

    7,1 g

    24 %

    24 %

  • Bílkoviny

    25,4 g

    40 %

    37 %

  • Tuky

    15,4 g

    24 %

    22 %

  • nasycené

    1,1 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Lososa dáme do hlubšího talíře. V misce smícháme cukr a sůl, přisypeme k rybě a necháme asi 60 minut v lednici marinovat.
  2. Houby shimei a fazole edamame zvlášť spaříme minutu ve vroucí osolené vodě, pak je zchladíme pod studenou tekoucí vodou a necháme okapat.
  3. Rýži uvaříme podle návodu. Mrkev oloupeme a nakrájíme na nudličky, okurky a cibulku nakrájíme na kolečka a lososa na plátky. Uvařenou rýži rozdělíme do misek.
  4. Rýžový ocet smícháme s cukrem a solí a zálivkou zalijeme horkou rýži. Poté přidáme do misky nakrájené suroviny, marinovaného lososa a nakládaný zázvor. Posypeme sezamem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Horkou rýži dochuťte zálivkou z rýžového octa ještě předtím, než ji rozdělíte do misek, chuť se tak lépe rozprostře.

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