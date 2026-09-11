Poctivý kuřecí vývar se strouhanou zavářkou: Tradiční polévka se zeleninou a hráškem

35 hodnocení (4,4)

Pomalým tažením kuřecího skeletu s kořenovou zeleninou a divokým kořením získáte průzračnou polévku plnou bohaté chuti. Obohacená o obrané maso, křupavý hrášek a poctivé domácí strouhání představuje tato výživná polévka dokonalý základ rodinného oběda.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 150 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    104 KCal

    5 %

    4 %

  • Energie

    433 KJ

    5 %

    4 %

  • Sacharidy

    3,9 g

    4 %

    4 %

  • Vláknina

    1,9 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    18,3 g

    29 %

    27 %

  • Tuky

    1,2 g

    2 %

    2 %

  • nasycené

    0,3 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Do hrnce vložíme skelet, zeleninu a vše zalijeme 1,5 litrem studené vody, přivedeme téměř k varu. Na hladině se začne tvořit pěna, kterou postupně sbíráme, dokud nebude hladina čistá. Přidáme koření a sůl dle chuti. Vývar táhneme při nízké teplotě asi 2 hodiny, poté ho scedíme.
  2. Zeleninu nakrájíme a maso obereme, vše dáme zpět do polévky. V misce smícháme 1 vejce, 120 g hrubé mouky a sůl. Vniklé těsto necháme stát, aby bylo tužší a poté ho nastrouháme do vařící polévky.
  3. Na závěr do polévky přidáme hrášek a vaříme asi 1 minutu. Při podávání ozdobíme nasekanou bylinkou.

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převod jednotek v kuchyni

Suroviny na vývar zalévejte vždy zásadně studenou vodou a zahřívejte je velmi pozvolna , maso, kosti i zelenina tak do tekutiny uvolní maximum chuti, tuku a cenných látek a vývar zůstane nádherně čirý.

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