Poctivý kuřecí vývar se strouhanou zavářkou: Tradiční polévka se zeleninou a hráškem

Ingredience
Postup
- Do hrnce vložíme skelet, zeleninu a vše zalijeme 1,5 litrem studené vody, přivedeme téměř k varu. Na hladině se začne tvořit pěna, kterou postupně sbíráme, dokud nebude hladina čistá. Přidáme koření a sůl dle chuti. Vývar táhneme při nízké teplotě asi 2 hodiny, poté ho scedíme.
- Zeleninu nakrájíme a maso obereme, vše dáme zpět do polévky. V misce smícháme 1 vejce, 120 g hrubé mouky a sůl. Vniklé těsto necháme stát, aby bylo tužší a poté ho nastrouháme do vařící polévky.
- Na závěr do polévky přidáme hrášek a vaříme asi 1 minutu. Při podávání ozdobíme nasekanou bylinkou.