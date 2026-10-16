Ingredience
Postup
- Prosátou mouku smícháme se solí a sušeným droždím. Přidáme vlažné mléko, vejce, olej a vypracujeme na hladké těsto, které zakryjeme potravinářskou fólií a necháme na teplém místě vykynout do dvojnásobného objemu.
- Mezitím rozmixujeme sušená rajčata najemno, přidáme pesto a změklé máslo, důkladně promícháme.
- Vykynuté těsto rozválíme do tvaru obdélníku (30×40 cm) a rovnoměrně potřeme rajčatovou náplní. Z obou kratších stran ho svineme do středu a vložíme do chlebíčkové formy o rozměru cca 30×11 cm vymazané máslem. Zakryjeme fólií a necháme ještě asi 30 minut kynout.
- Vykynutý chlebíček potřeme prošlehaným vejce a posypeme nasekanými ořechy. Pečeme při 175 °C asi 50 minut. Necháme vychladnout na mřížce.