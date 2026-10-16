Plněný slaný chléb: S pestem, sušenými rajčaty a křupavými ořechy

1 hodnocení (4,0)

Kynuté těsto naplníme směsí ze sušených rajčat, pesta a másla, která mu dodá výraznou chuť i barvu. Díky stočení z obou stran vznikne po rozkrojení zajímavý vzor a nasekané ořechy na povrchu se při pečení příjemně opečou. Chléb se hodí jako pohoštění, k sýrům nebo jako příloha k zeleninovým salátům.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 180 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Na dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    187 KCal

    8 %

    8 %

  • Energie

    782 KJ

    8 %

    8 %

  • Sacharidy

    21,9 g

    25 %

    22 %

  • Vláknina

    1,4 g

    5 %

    5 %

  • Bílkoviny

    5,3 g

    8 %

    8 %

  • Tuky

    8,6 g

    13 %

    12 %

  • nasycené

    2,1 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Prosátou mouku smícháme se solí a sušeným droždím. Přidáme vlažné mléko, vejce, olej a vypracujeme na hladké těsto, které zakryjeme potravinářskou fólií a necháme na teplém místě vykynout do dvojnásobného objemu.
  2. Mezitím rozmixujeme sušená rajčata najemno, přidáme pesto a změklé máslo, důkladně promícháme.
  3. Vykynuté těsto rozválíme do tvaru obdélníku (30×40 cm) a rovnoměrně potřeme rajčatovou náplní. Z obou kratších stran ho svineme do středu a vložíme do chlebíčkové formy o rozměru cca 30×11 cm vymazané máslem. Zakryjeme fólií a necháme ještě asi 30 minut kynout.
  4. Vykynutý chlebíček potřeme prošlehaným vejce a posypeme nasekanými ořechy. Pečeme při 175 °C asi 50 minut. Necháme vychladnout na mřížce.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Po upečení necháme chléb vychladnout na mřížce, aby se zespodu nezapařil a kůrka zůstala pevná.

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