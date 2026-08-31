Ingredience
Postup
- Maso nakrájíme na plátky, jemně naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme utřeným česnekem. Poklademe kousky pórku a feferonkami, pevně zarolujeme. Každou rolku zabalíme do plátku slaniny, potřeme olejem a vložíme do zapékací mísy, pečeme při 200 °C asi 20 minut.
- Mezitím oškrábeme a nakrájíme brambory, dáme je vařit do osolené vody a jakmile jsou měkké, scedíme je, přidáme máslo, nakrájený baby špenát, petrželku, rozmačkáme je a zamícháme.
- Rolky dle potřeby podlijeme vodou, dáme je stranou a výpek krátce povaříme, poté je nakrájíme a podáváme spolu s bramborami, přelité výpekem.