Plněné krůtí rolky: Se slaninou, pórkem a bylinkovými šťouchanými bramborami

4 hodnocení (4,8)

Krůtí maso nemusí být jen rychle opečený plátek na pánvi. V tomto receptu ho naplníme pórkem a feferonkami, zabalíme do slaniny a upečeme dozlatova. Jako příloha se hodí jednoduché šťouchané brambory s baby špenátem a petrželkou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na rolky:

Na brambory:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    752 KCal

    34 %

    31 %

  • Energie

    3148 KJ

    34 %

    31 %

  • Sacharidy

    42,3 g

    48 %

    42 %

  • Vláknina

    4,8 g

    16 %

    16 %

  • Bílkoviny

    50,6 g

    80 %

    74 %

  • Tuky

    41,2 g

    63 %

    59 %

  • nasycené

    21,6 g

  • trans-mastné

    0,6 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso nakrájíme na plátky, jemně naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme utřeným česnekem. Poklademe kousky pórku a feferonkami, pevně zarolujeme. Každou rolku zabalíme do plátku slaniny, potřeme olejem a vložíme do zapékací mísy, pečeme při 200 °C asi 20 minut.
  2. Mezitím oškrábeme a nakrájíme brambory, dáme je vařit do osolené vody a jakmile jsou měkké, scedíme je, přidáme máslo, nakrájený baby špenát, petrželku, rozmačkáme je a zamícháme.
  3. Rolky dle potřeby podlijeme vodou, dáme je stranou a výpek krátce povaříme, poté je nakrájíme a podáváme spolu s bramborami, přelité výpekem.

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Rolky před krájením nechte pár minut odpočinout, maso se díky tomu lépe spojí a při krájení z něj nevyteče tolik šťávy.

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