Plněná kuřecí prsa: Se špenátem, sýrem a zapečenými rajčaty

1 hodnocení (4,0)

Kuřecí prsa mohou být šťavnatá a plná chuti, když je naplníme špenátem a čerstvým sýrem. Maso nejprve krátce opečeme na pánvi a potom ho necháme v troubě zapéct s rajčaty a sýrem. S vařenými nebo pečenými bramborami z něj snadno připravíme kompletní oběd.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    137 KCal

    6 %

    6 %

  • Energie

    573 KJ

    6 %

    6 %

  • Sacharidy

    2,9 g

    3 %

    3 %

  • Vláknina

    1,3 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    7,1 g

    11 %

    10 %

  • Tuky

    10,5 g

    16 %

    15 %

  • nasycené

    6,6 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso očistíme a ostrým nožem vytvoříme kapsu, kterou ze všech stran osolíme, opepříme a posypeme lístky tymiánu.
  2. Špenát omyjeme a necháme okapat. V pánvi na oleji orestujeme nasekaný česnek, přidáme špenát, dochutíme solí, pepřem a přidáme čerstvý sýr. Směs necháme zchladnout.
  3. Maso naplníme špenátovou směsí, dle potřeby zafixujeme, opečeme na pánvi z každé strany cca 3 minuty.
  4. Kapsy přemístíme do zapékací formy a na povrch každé položíme na plátky nakrájená rajčata, posypeme nastrouhaným sýrem a zapečeme 10 minut v troubě na program gril. Podáváme s bramborami.

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Špenátovou náplň necháme před plněním úplně vychladnout, aby se maso zbytečně neprohřívalo a náplň při plnění lépe držela pohromadě.

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