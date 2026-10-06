Ingredience
Postup
- Maso očistíme a ostrým nožem vytvoříme kapsu, kterou ze všech stran osolíme, opepříme a posypeme lístky tymiánu.
- Špenát omyjeme a necháme okapat. V pánvi na oleji orestujeme nasekaný česnek, přidáme špenát, dochutíme solí, pepřem a přidáme čerstvý sýr. Směs necháme zchladnout.
- Maso naplníme špenátovou směsí, dle potřeby zafixujeme, opečeme na pánvi z každé strany cca 3 minuty.
- Kapsy přemístíme do zapékací formy a na povrch každé položíme na plátky nakrájená rajčata, posypeme nastrouhaným sýrem a zapečeme 10 minut v troubě na program gril. Podáváme s bramborami.