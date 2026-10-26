Ingredience
Postup
- Brambory oloupeme a nastrouháme nahrubo. Červenou řepu také nastrouháme nahrubo a smícháme s bramborami. Přidáme vejce, prolisované stroužky česneku, majoránku, strouhaný sýr, sůl, pepř a pečlivě promícháme. Směs zahustíme pohankovou krupicí a necháme chvilku odležet. Mezitím zahřejeme troubu na 200 °C.
- Z odleželé směsi tvoříme menší placičky a skládáme je na plechy vyložené pečicím papírem. Vložíme je do trouby a pečeme asi 15 minut, až zatuhnou a na povrchu budou křupavé.
- Pečené placky servírujeme s kopečky zakysané smetany a bylinkami.