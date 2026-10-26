Placky s červenou řepou: Pečené bramborové placičky se sýrem a česnekem

2 hodnocení (4,0)

Červená řepa dodá bramborovým plackám výraznou barvu, zatímco česnek, majoránka a sýr se postarají o plnou chuť. Díky pečení v troubě se obejdou bez smažení na pánvi a na povrchu získají příjemně křupavou strukturu. Se zakysanou smetanou a čerstvými bylinkami se hodí jako lehčí oběd nebo večeře.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 35 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    303 KCal

    14 %

    13 %

  • Energie

    1266 KJ

    14 %

    13 %

  • Sacharidy

    29,9 g

    34 %

    30 %

  • Vláknina

    3,9 g

    13 %

    13 %

  • Bílkoviny

    14,9 g

    24 %

    22 %

  • Tuky

    12,9 g

    20 %

    18 %

  • nasycené

    7,4 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Brambory oloupeme a nastrouháme nahrubo. Červenou řepu také nastrouháme nahrubo a smícháme s bramborami. Přidáme vejce, prolisované stroužky česneku, majoránku, strouhaný sýr, sůl, pepř a pečlivě promícháme. Směs zahustíme pohankovou krupicí a necháme chvilku odležet. Mezitím zahřejeme troubu na 200 °C.
  2. Z odleželé směsi tvoříme menší placičky a skládáme je na plechy vyložené pečicím papírem. Vložíme je do trouby a pečeme asi 15 minut, až zatuhnou a na povrchu budou křupavé.
  3. Pečené placky servírujeme s kopečky zakysané smetany a bylinkami.

Kuchyňská kalkulačka

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Nastrouhanou řepu a brambory před smícháním lehce vymačkáme, aby směs nebyla příliš mokrá a placičky lépe držely tvar.

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