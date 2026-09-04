Ingredience
Postup
- Cibuli s paprikou očistíme, nakrájíme najemno a orestujeme na oleji, přimícháme prolisovaný česnek, mrkev a stáhneme z plotny.
- Maso smícháme v míse se strouhankou, pivem, vejci, solí, pepřem, majoránkou a opečeným základem. Ze směsi vytvarujeme 1 větší nebo více menších šišek, obalíme do slaniny a pečeme v troubě při 180 °C asi 20 minut.
- Kečup smícháme s medem, worcesterem a chilli. Předpečenou sekanou potřeme glazurou, podlijeme vodou a pečeme dalších 30 minut. K podávání se hodí například bramborová kaše.