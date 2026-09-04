Pivní sekaná: Šťavnatá sekaná se slaninou a pikantní glazurou

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Pivo dodá domácí sekané výraznější chuť a spolu se slaninou pomůže udržet maso šťavnaté. Na povrchu ji ještě potřeme glazurou z kečupu, medu, worcesteru a chilli, která se při pečení pěkně zapeče.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 70 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na sekanou:

Na glazuru:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    554 KCal

    25 %

    23 %

  • Energie

    2319 KJ

    25 %

    23 %

  • Sacharidy

    32,4 g

    37 %

    32 %

  • Vláknina

    2,1 g

    7 %

    7 %

  • Bílkoviny

    35,3 g

    56 %

    52 %

  • Tuky

    30,6 g

    47 %

    44 %

  • nasycené

    7,9 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Cibuli s paprikou očistíme, nakrájíme najemno a orestujeme na oleji, přimícháme prolisovaný česnek, mrkev a stáhneme z plotny.
  2. Maso smícháme v míse se strouhankou, pivem, vejci, solí, pepřem, majoránkou a opečeným základem. Ze směsi vytvarujeme 1 větší nebo více menších šišek, obalíme do slaniny a pečeme v troubě při 180 °C asi 20 minut.
  3. Kečup smícháme s medem, worcesterem a chilli. Předpečenou sekanou potřeme glazurou, podlijeme vodou a pečeme dalších 30 minut. K podávání se hodí například bramborová kaše.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Sekanou nekrájejte hned po vytažení z trouby, nechte ji alespoň 10 minut odpočinout, aby z ní při krájení nevytekla všechna šťáva.

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