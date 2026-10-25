Ingredience
Postup
- Piškoty namočíme do mléka a naskládáme na dno zapékací mísy. Tvaroh smícháme s cukrem. Na piškoty rozetřeme polovinu náplně. Na náplň rozložíme druhou vrstvu piškotů namočených do mléka.
- Pak rozetřeme zbylou část tvarohu a vmáčkneme do něj půlky meruněk. Pak rozložíme poslední vrstvu piškotů namočených v mléce. Necháme v chladničce odležet asi 4 hodiny.
- Bílky vyšleháme s cukrem na pevný sníh. Přendáme ho do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou a nastříkáme navrch. Flambovací pistolí zapečeme a žemlovku ihned podáváme.