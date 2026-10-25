Piškotová žemlovka s meruňkami: Tvarohový dezert se sněhovou čepicí

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Na tuhle žemlovku nepotřebujete rohlíky ani vánočku, stačí dětské piškoty, tvaroh a meruňky. Vrstvy se nechají několik hodin odležet v lednici a nakonec je doplní sníh z bílků, který se krátce zapeče flambovací pistolí. Dezert tak připravíte předem a dokončíte až těsně před podáváním.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 45 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Náplň:

Bílkový sníh:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    399 KCal

    18 %

    17 %

  • Energie

    1668 KJ

    18 %

    17 %

  • Sacharidy

    83,9 g

    95 %

    84 %

  • Vláknina

    0,5 g

    2 %

    2 %

  • Bílkoviny

    10,5 g

    17 %

    15 %

  • Tuky

    3,6 g

    6 %

    5 %

  • nasycené

    1,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Piškoty namočíme do mléka a naskládáme na dno zapékací mísy. Tvaroh smícháme s cukrem. Na piškoty rozetřeme polovinu náplně. Na náplň rozložíme druhou vrstvu piškotů namočených do mléka.
  2. Pak rozetřeme zbylou část tvarohu a vmáčkneme do něj půlky meruněk. Pak rozložíme poslední vrstvu piškotů namočených v mléce. Necháme v chladničce odležet asi 4 hodiny.
  3. Bílky vyšleháme s cukrem na pevný sníh. Přendáme ho do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou a nastříkáme navrch. Flambovací pistolí zapečeme a žemlovku ihned podáváme.

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Piškoty namáčíme do mléka jen krátce, aby se nerozpadaly a dobře držely jednotlivé vrstvy.

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