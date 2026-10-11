Ingredience
Postup
- Na rozpáleném oleji opečeme nadrobno nakrájenou cibuli dosklovata. Po 3 minutách přidáme prolisovaný česnek a nahrubo nasekanou chilli papričku, koření a restujeme.
- Přilijeme vývar, přidáme nahrubo nasekaný květák a přivedeme k varu. Poté zmírníme oheň a vaříme asi 15 minut do změknutí květáku. Dáme stranou a vyndáme bobkový list.
- Polévku důkladně rozmixujeme dohladka. Poté vmícháme kokosové mléko, jablečný ocet a nasekaný kopr.
- Polévku zlehka ohřejeme a podáváme ji posypanou pažitkou s květy a chilli vločkami. Před podáváním pokapeme olivovým olejem.