Pikantní květáková polévka: S chilli a kokosovým mlékem

1 hodnocení (4,0)

Květákovou polévku připravíme s česnekem, chilli papričkou a kořením, které jí dodají výraznější chuť. Po uvaření ji rozmixujeme dohladka a zjemníme kokosovým mlékem, jablečným octem a čerstvým koprem. Před podáváním přidáme pažitku, chilli vločky a pár kapek olivového oleje.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    209 KCal

    10 %

    9 %

  • Energie

    875 KJ

    10 %

    9 %

  • Sacharidy

    14,1 g

    16 %

    14 %

  • Vláknina

    7,3 g

    24 %

    24 %

  • Bílkoviny

    8,0 g

    13 %

    12 %

  • Tuky

    11,9 g

    18 %

    17 %

  • nasycené

    7,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Na rozpáleném oleji opečeme nadrobno nakrájenou cibuli dosklovata. Po 3 minutách přidáme prolisovaný česnek a nahrubo nasekanou chilli papričku, koření a restujeme.
  2. Přilijeme vývar, přidáme nahrubo nasekaný květák a přivedeme k varu. Poté zmírníme oheň a vaříme asi 15 minut do změknutí květáku. Dáme stranou a vyndáme bobkový list.
  3. Polévku důkladně rozmixujeme dohladka. Poté vmícháme kokosové mléko, jablečný ocet a nasekaný kopr.
  4. Polévku zlehka ohřejeme a podáváme ji posypanou pažitkou s květy a chilli vločkami. Před podáváním pokapeme olivovým olejem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Chilli přidáváme podle vlastní chuti a pálivosti papričky, aby polévka zůstala příjemně pikantní, ne příliš ostrá.

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