Pestrý salát s halloumi a čočkou: Lehký oběd plný zeleniny a bílkovin

7 hodnocení (4,4)

Když chcete lehký oběd, po kterém nebudete mít za chvíli hlad, zkuste salát s čočkou, zeleninou a grilovaným halloumi. Křupavá zelenina, slaný sýr a krémová avokádová zálivka se postarají o to, že nepůjde jen o misku listů.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 25 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na dresink:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    640 KCal

    29 %

    27 %

  • Energie

    2678 KJ

    29 %

    27 %

  • Sacharidy

    59,2 g

    67 %

    59 %

  • Vláknina

    20,2 g

    67 %

    67 %

  • Bílkoviny

    37,9 g

    60 %

    56 %

  • Tuky

    23,6 g

    36 %

    34 %

  • nasycené

    9,7 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Fazolky a pokrájenou baby brokolici dáme do středně velké žáruvzdorné mísy. Zalijeme je vroucí vodou, aby byly ponořené. Spaříme 1–2 minuty, aby fazolky změkly. Poté propláchněte studenou vodou a dobře scedíme.
  2. Kukuřičná zrna dáme do samostatné žáruvzdorné misky a zalijeme je dostatečným množstvím vroucí vody, aby byla ponořená. Necháme stát 2 minuty nebo dokud nezměknou a následně je scedíme.
  3. Na servírovací talíř dáme směs fazolek s brokolicí, propláchnutou a scezenou čočku, cibuli nakrájenou na půlkolečka, okurku na kolečka, zelí na tenké nudličky a rajčátka na poloviny. Rozehřejeme gril na vysoký výkon. Grilujeme halloumi nakrájené na tenké plátky 1–2 minuty z každé strany nebo dozlatova. Poklademe jím salát. Posypeme kukuřicí.
  4. Vypeckované, oloupané a na kousky nakrájené avokádo, olej, bazalku, nastrouhanou citronovou kůru a vymačkanou šťávu mixujeme, dokud se nespojí. Podáváme k salátu.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Halloumi grilujte opravdu krátce, aby získalo zlatavou kůrku, ale uvnitř zůstalo šťavnaté.

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