Ingredience
Postup
- Fazolky a pokrájenou baby brokolici dáme do středně velké žáruvzdorné mísy. Zalijeme je vroucí vodou, aby byly ponořené. Spaříme 1–2 minuty, aby fazolky změkly. Poté propláchněte studenou vodou a dobře scedíme.
- Kukuřičná zrna dáme do samostatné žáruvzdorné misky a zalijeme je dostatečným množstvím vroucí vody, aby byla ponořená. Necháme stát 2 minuty nebo dokud nezměknou a následně je scedíme.
- Na servírovací talíř dáme směs fazolek s brokolicí, propláchnutou a scezenou čočku, cibuli nakrájenou na půlkolečka, okurku na kolečka, zelí na tenké nudličky a rajčátka na poloviny. Rozehřejeme gril na vysoký výkon. Grilujeme halloumi nakrájené na tenké plátky 1–2 minuty z každé strany nebo dozlatova. Poklademe jím salát. Posypeme kukuřicí.
- Vypeckované, oloupané a na kousky nakrájené avokádo, olej, bazalku, nastrouhanou citronovou kůru a vymačkanou šťávu mixujeme, dokud se nespojí. Podáváme k salátu.