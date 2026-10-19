Ingredience
Postup
- Dortovou formu (cca 20 cm) vyložíme pečicím papírem a vymažeme máslem.
- Všechny ingredience na drobenku dáme do misky a prsty důkladně promneme. Změklé máslo vyšleháme s cukrem do pěny a jedno po druhém zašleháme vejce. Další vejce přidáme vždy ve chvíli, kdy je předchozí zcela zašlehané. Poté přimícháme zakysanou smetanu, mouku prosátou s práškem do pečiva a perníkovým kořením.
- Hotové těsto nalijeme do připravené formy, poklademe na klínky nakrájenými šestkami a posypeme drobenkou.
- Pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 40 minut. Upečený koláč necháme vychladnout na mřížce.