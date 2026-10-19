Perníkový koláč se švestkami: Recept se zakysanou smetanou a drobenkou

8 hodnocení (4,5)

Perníkové těsto se zakysanou smetanou doplníme švestkami a máslovou drobenkou. Ovoce nakrájíme na klínky, rozložíme ho na těsto a před pečením ještě zasypeme připravenou drobenkou. Koláč upečeme v dortové formě, takže se hodí i ve chvíli, kdy nechceme péct celý plech.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na drobenku:

Na těsto:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    264 KCal

    12 %

    11 %

  • Energie

    1103 KJ

    12 %

    11 %

  • Sacharidy

    33,2 g

    38 %

    33 %

  • Vláknina

    1,1 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    4,2 g

    7 %

    6 %

  • Tuky

    12,6 g

    19 %

    18 %

  • nasycené

    7,2 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Dortovou formu (cca 20 cm) vyložíme pečicím papírem a vymažeme máslem.
  2. Všechny ingredience na drobenku dáme do misky a prsty důkladně promneme. Změklé máslo vyšleháme s cukrem do pěny a jedno po druhém zašleháme vejce. Další vejce přidáme vždy ve chvíli, kdy je předchozí zcela zašlehané. Poté přimícháme zakysanou smetanu, mouku prosátou s práškem do pečiva a perníkovým kořením.
  3. Hotové těsto nalijeme do připravené formy, poklademe na klínky nakrájenými šestkami a posypeme drobenkou.
  4. Pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 40 minut. Upečený koláč necháme vychladnout na mřížce.

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Švestky krájejte na silnější klínky, aby si během pečení lépe udržely tvar a nepustily do těsta příliš mnoho šťávy.

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