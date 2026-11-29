Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme s cukrem, přidáme změklé máslo, žloutky, med, sodu, koření a vypracujeme na pevné těsto.
- Těsto necháme 24 hodin odležet v chladničce. Po odležení propracujeme a rozválíme na plát silný 4 mm. Z plátu vykrájíme tvary perníčků a rozložíme je na plechy vyložené pečicím papírem. Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 12 minut.
- Z bílku, šťávy a prosátého cukru utřeme hladkou polevu, část polevy obarvíme červenou a část zelenou barvou. Naplníme do papírového kornoutku na zdobení a perníčky potřeme bílou polevou, dozdobíme zelenou a červenou polevou, roztáhneme špejlí a necháme ztuhnout.