Ingredience
Postup
- Hrušky nakrájíme na plátky a rozložíme je do mělkých máslem vymazaných mističek. Na žloutkovou náplň prosejeme do mísy mouku s cukrem.
- V jiné misce prošleháme žloutky s vejcem. Mléko vlijeme do hrnce, přidáme pomerančovou kůru a polovinu mléka pak vmícháme k mouce s cukrem.
- Po rozpuštění cukru vmícháme zbylé mléko. Pár lžic ještě přidáme k vajíčkům a promícháme. Poté vaječnou směs za stálého míchání přiléváme k mléku, mouce a cukru.
- Směs necháme vychladnout. Náplň přelijeme přes hrušku a posypeme mandlemi. Pečeme při 180 °C asi 25 minut dotuha. Ozdobíme kandovaným pomerančem a lístky máty.