Pečený hruškový pudink: Jemný dezert s mandlemi a pomerančem

1 hodnocení (5,0)

Plátky hrušek zalijeme jemnou žloutkovou náplní s mlékem a pomerančovou kůrou, která při pečení zhoustne a získá pudinkovou konzistenci. Povrch posypeme mandlemi, které se v troubě lehce opečou. Hotový dezert ozdobíme kandovaným pomerančem a mátou a můžeme ho podávat ještě mírně teplý.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Pudink:

Dozdobení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    348 KCal

    16 %

    14 %

  • Energie

    1455 KJ

    16 %

    14 %

  • Sacharidy

    65,5 g

    74 %

    65 %

  • Vláknina

    5,3 g

    18 %

    18 %

  • Bílkoviny

    6,6 g

    10 %

    10 %

  • Tuky

    5,9 g

    9 %

    8 %

  • nasycené

    2,5 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Hrušky nakrájíme na plátky a rozložíme je do mělkých máslem vymazaných mističek. Na žloutkovou náplň prosejeme do mísy mouku s cukrem.
  2. V jiné misce prošleháme žloutky s vejcem. Mléko vlijeme do hrnce, přidáme pomerančovou kůru a polovinu mléka pak vmícháme k mouce s cukrem.
  3. Po rozpuštění cukru vmícháme zbylé mléko. Pár lžic ještě přidáme k vajíčkům a promícháme. Poté vaječnou směs za stálého míchání přiléváme k mléku, mouce a cukru.
  4. Směs necháme vychladnout. Náplň přelijeme přes hrušku a posypeme mandlemi. Pečeme při 180 °C asi 25 minut dotuha. Ozdobíme kandovaným pomerančem a lístky máty.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Hrušky krájíme na přibližně stejně silné plátky, aby změkly rovnoměrně a pudink se propekl ve stejnou dobu.

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