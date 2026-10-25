Ingredience
Postup
- Ze středu zelí nakrájíme 4 silné plátky. Košťál necháme, aby plátky držely pohromadě. Plech potřeme polovinou oleje, rozložíme na něj zelí a potřeme zbylým olejem.
- Zelí okořeníme a pečeme při 180 °C asi 30 minut. V polovině pečení zelí otočíme. Mezitím na rozehřáté nepřilnavé pánvi nasucho opečeme na kostky nakrájenou pancettu dokřupava.
- Pak přidáme nasekaný česnek, 2 lžičky nasekaného tymiánu a bílé víno. Opékáme asi 1 minutu, dokud se víno nezredukuje. Zelí vyndáme z trouby a lžící na zelí přendáme část pancetty.
- Poté posypeme parmazánem a zbylými celými lístky tymiánu. Dopékáme 5 minut doměkka. K podávání si smícháme jogurt s dijonskou hořčicí a nasekanou petrželkou.