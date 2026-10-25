Pečené zelí s pancettou: Křupavé plátky s parmazánem a jogurtovým dipem

1 hodnocení (5,0)

Zelí nemusíte jen dusit nebo přidávat do polévky. Nakrájené na silné plátky se dá upéct dozlatova a doplnit křupavou pancettou, česnekem a parmazánem. S jogurtovým dipem s dijonskou hořčicí ho můžete podávat jako lehčí večeři nebo teplou přílohu k masu.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    212 KCal

    10 %

    9 %

  • Energie

    889 KJ

    10 %

    9 %

  • Sacharidy

    9,3 g

    11 %

    9 %

  • Vláknina

    3,4 g

    11 %

    11 %

  • Bílkoviny

    9,3 g

    15 %

    14 %

  • Tuky

    13,6 g

    21 %

    19 %

  • nasycené

    4,6 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Ze středu zelí nakrájíme 4 silné plátky. Košťál necháme, aby plátky držely pohromadě. Plech potřeme polovinou oleje, rozložíme na něj zelí a potřeme zbylým olejem.
  2. Zelí okořeníme a pečeme při 180 °C asi 30 minut. V polovině pečení zelí otočíme. Mezitím na rozehřáté nepřilnavé pánvi nasucho opečeme na kostky nakrájenou pancettu dokřupava.
  3. Pak přidáme nasekaný česnek, 2 lžičky nasekaného tymiánu a bílé víno. Opékáme asi 1 minutu, dokud se víno nezredukuje. Zelí vyndáme z trouby a lžící na zelí přendáme část pancetty.
  4. Poté posypeme parmazánem a zbylými celými lístky tymiánu. Dopékáme 5 minut doměkka. K podávání si smícháme jogurt s dijonskou hořčicí a nasekanou petrželkou.

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Plátky zelí krájíme i s částí košťálu, aby při obracení a pečení držely pohromadě.

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