Ingredience
Postup
- Omytou kachnu ze všech stran osolíme a potřeme medem. Oloupané cibule a jablka zbavená jádřinců nakrájíme na měsíčky a polovinu dáme do kachny. Zbytek položíme do pekáčku, osolíme a přidáme kachnu prsíčky nahoru.
- Přikryjeme pokličkou nebo alobalem a pečeme v předehřáté troubě při 200 °C asi 15 minut. Poté teplotu snížíme na 130 °C a pečeme dalších 120 minut. Nakonec podlijeme trochou vody, odkryjeme a pečeme při 180 °C ještě 15 minut.
- Mezitím si v osolené vodě uvaříme brambory, nastrouháme je najemno, smícháme s moukou a dosolíme. Vypracujeme tužší těsto a rozdělíme ho na dílky o velikosti malého míčku. Každý díl vyválíme na pomoučněném vále na tenkou placku a na sucho opečeme na pánvi z obou stran.
- Zelí bez košťálu nastrouhám na nudličky, osolíme a vaříme ho přikryté společně s vínem a džemem na malém plameni asi 20 minut. Nakonec dochutíme octem, solí a případně také cukrem. Hotovou kachnu podáváme s lokšemi a červeným zelím.