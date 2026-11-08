Pečená kachna na jablkách s medem a domácími lokšemi: Dokonalá sváteční hostina

194 hodnocení (4,4)

Vychutnejte si dokonalé spojení křehkého kachního masa, pečených jablek, medu a tradičních bramborových lokší. Tato poctivá sváteční lahůdka doplněná o voňavé červené zelí s vínem a džemem provoní celou vaši kuchyni a zanechá nezapomenutelný kulinářský zážitek.

Stupeň obtížnosti

Náročné

Vaření 180 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na lokše:

Na zelí:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    2472 KCal

    112 %

    103 %

  • Energie

    10345 KJ

    112 %

    103 %

  • Sacharidy

    91,0 g

    103 %

    91 %

  • Vláknina

    9,0 g

    30 %

    30 %

  • Bílkoviny

    68,5 g

    109 %

    101 %

  • Tuky

    198,1 g

    305 %

    283 %

  • nasycené

    66,3 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Omytou kachnu ze všech stran osolíme a potřeme medem. Oloupané cibule a jablka zbavená jádřinců nakrájíme na měsíčky a polovinu dáme do kachny. Zbytek položíme do pekáčku, osolíme a přidáme kachnu prsíčky nahoru.
  2. Přikryjeme pokličkou nebo alobalem a pečeme v předehřáté troubě při 200 °C asi 15 minut. Poté teplotu snížíme na 130 °C a pečeme dalších 120 minut. Nakonec podlijeme trochou vody, odkryjeme a pečeme při 180 °C ještě 15 minut.
  3. Mezitím si v osolené vodě uvaříme brambory, nastrouháme je najemno, smícháme s moukou a dosolíme. Vypracujeme tužší těsto a rozdělíme ho na dílky o velikosti malého míčku. Každý díl vyválíme na pomoučněném vále na tenkou placku a na sucho opečeme na pánvi z obou stran.
  4. Zelí bez košťálu nastrouhám na nudličky, osolíme a vaříme ho přikryté společně s vínem a džemem na malém plameni asi 20 minut. Nakonec dochutíme octem, solí a případně také cukrem. Hotovou kachnu podáváme s lokšemi a červeným zelím.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Lokše opékejte nasucho na rozpálené litinové pánvi a ihned po upečení je z obou stran lehce potřete oblíbeným sádlem nebo rozpuštěným máslem, aby zůstaly krásně vláčné a ohebné.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse

Podobné recepty

Rychlá čína s kuřecím masem a rýžovými nudlemi: Křupavá asijská večeře za pár minut

Toužíte po voňavém a dokonale vyváženém jídle, které máte na stole během chvilky? Tato rychlá čína...

Křenová omáčka: Tradiční česká omáčka s uzeným masem a knedlíkem

Vychutnejte si oblíbený klenot české kuchyně, který v sobě dokonale snoubí jemnost smetanového...

Croque monsieur sendvič s bešamelem: Recept na legendární francouzský sendvič

Croque Monsieur je gastronomický zážitek, který povyšuje zapékaný chleba na úplně novou úroveň....

Kachna na zelí: Pečená s křupavou kůrkou a dušeným zelím

Voní po kmínu a na stole tvoří absolutní královnu všech svátečních obědů. Křehká a šťavnatá kachna...

Vepřová roláda à la ptáček: Šťavnaté maso plněné vaječnou omeletou, párkem a okurkou

Vychutnejte si oblíbenou klasiku v modernějším a jednodušším podání! Velký plát křehkého vepřového...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.