Pečená dýně s bulgurem: S olivami, mandlemi a jogurtovým dresinkem

1 hodnocení (4,0)

Sladká pečená dýně, slané olivy, křupavé mandle a svěží máta se doplňují v jídle, které se obejde bez masa. Jogurtový dresink mu dodá lehkou nakyslost a příjemně vyváží sladkost dýně i medu. Recept se hodí na podzimní oběd nebo večeři, kdy přijde vhod něco sytého, ale ne těžkého.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 35 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na jogurtový dip:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    491 KCal

    22 %

    20 %

  • Energie

    2056 KJ

    22 %

    20 %

  • Sacharidy

    43,0 g

    49 %

    43 %

  • Vláknina

    13,0 g

    43 %

    43 %

  • Bílkoviny

    16,5 g

    26 %

    24 %

  • Tuky

    25,4 g

    39 %

    36 %

  • nasycené

    3,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Dýni rozpůlíme a vydlabeme z ní semínka. Dužinu nařežeme nožem, osolíme, opepříme a pokapeme 3 lžícemi olivového oleje.
  2. Dýni pak pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 20 minut. Mezitím si připravíme bulgur podle návodu na obalu.
  3. Hotový bulgur přesypeme na pánev, přidáme zbylý olivový olej, olivy a ochutíme medem a solí. Nakonec vmícháme natrhanou mátu.
  4. Nahrubo nasekané mandle přisypeme do pánve a vše zamícháme. Ochuceným bulgurem naplníme dýni. Na dresink smíchám jogurt se šťávou, solí a pepřem.

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převod jednotek v kuchyni

Mandle před přidáním k bulguru krátce opražíme nasucho na pánvi, aby získaly výraznější chuť a vůni.

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