Ingredience
Postup
- Dýni rozpůlíme a vydlabeme z ní semínka. Dužinu nařežeme nožem, osolíme, opepříme a pokapeme 3 lžícemi olivového oleje.
- Dýni pak pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 20 minut. Mezitím si připravíme bulgur podle návodu na obalu.
- Hotový bulgur přesypeme na pánev, přidáme zbylý olivový olej, olivy a ochutíme medem a solí. Nakonec vmícháme natrhanou mátu.
- Nahrubo nasekané mandle přisypeme do pánve a vše zamícháme. Ochuceným bulgurem naplníme dýni. Na dresink smíchám jogurt se šťávou, solí a pepřem.