Ingredience
Postup
- Bílky vyšleháme s částí cukru na horké vodní lázni. Přidáme zbylý cukr a citronovou šťávu a vyšleháme na sníh. Vmícháme prosátý moučkový cukr, ořechy a skořici.
- Hmotu naplníme do sáčku a na plechy s pečicím papírem nastříkáme malé rohlíčky. Pečeme při 90 °C asi 2 hodiny. Smetanu svaříme s cukrem a kakaem.
- Odstavíme, přidáme čokoládu a rozpustíme ji. Uložíme do lednice ztuhnout. Svařenou smetanu po ztuhnutí vyšleháme. Postupně za stálého šlehání přidáváme změklé máslo.
- Vyšleháme na krém. Naplníme ho do sáčku a nastříkáme na korpusy. Uložíme do lednice. Polevu rozpustíme na horké vodní lázni a ztuhlé rohlíčky do ní namáčíme. Necháme ztuhnout.