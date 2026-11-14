Ingredience
Postup
- Do vlažného mléka dáme lžičku cukru, droždí a necháme vzejít kvásek. Prosátou mouku, sůl, cukr, vejce a kvásku vyšleháme těsto. Z těsta vytvarujeme bochánek a necháme kynout.
- Těsto vyválíme na pomoučněném vále a nakrájíme ho na čtverce (10x10 cm). Povidla smícháme s vanilkovým pudinkem a náplň dáme doprostřed každého čtverce.
- Vytvarujeme buchty a spojem dolů je položíme na vál. Zakryjeme je utěrkou a necháme 20 minut kynout. Buchty potřeme olejem a vaříme je na páře asi 18 minut pod pokličkou.
- Poté odklopíme, buchty propíchneme špejlí a hotové vyjmeme. Ovoce svaříme s cukrem. Hotové buchty podáváme s omáčkou, posypané nastrouhaným perníkem a přelité máslem.