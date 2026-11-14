Pařené buchty s povidly: Nadýchané kynuté buchty vařené v páře

1 hodnocení (4,0)

Pařené buchty v sobě skrývají to nejlepší z tradiční české kuchyně – jsou neuvěřitelně lehké, nadýchané jako obláček a poctivě naplněné švestkovými povidly. Přelité rozpuštěným máslem a posypané voňavým strouhaným perníkem patří k jídlům, která spolehlivě vrátí do dětství každého milovníka sladkých dobrot.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 45 min

bez kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Na omáčku:

Dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1226 KCal

    56 %

    51 %

  • Energie

    5128 KJ

    56 %

    51 %

  • Sacharidy

    224,9 g

    256 %

    225 %

  • Vláknina

    11,9 g

    40 %

    40 %

  • Bílkoviny

    26,7 g

    42 %

    39 %

  • Tuky

    23,2 g

    36 %

    33 %

  • nasycené

    12,1 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Do vlažného mléka dáme lžičku cukru, droždí a necháme vzejít kvásek. Prosátou mouku, sůl, cukr, vejce a kvásku vyšleháme těsto. Z těsta vytvarujeme bochánek a necháme kynout.
  2. Těsto vyválíme na pomoučněném vále a nakrájíme ho na čtverce (10x10 cm). Povidla smícháme s vanilkovým pudinkem a náplň dáme doprostřed každého čtverce.
  3. Vytvarujeme buchty a spojem dolů je položíme na vál. Zakryjeme je utěrkou a necháme 20 minut kynout. Buchty potřeme olejem a vaříme je na páře asi 18 minut pod pokličkou.
  4. Poté odklopíme, buchty propíchneme špejlí a hotové vyjmeme. Ovoce svaříme s cukrem. Hotové buchty podáváme s omáčkou, posypané nastrouhaným perníkem a přelité máslem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Přidání trochy vanilkového pudinku do povidel zajistí, že náplň zůstane krásně pevná a nebude z buchty vytékat ven.

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