Ingredience
Postup
- Želatinu namočíme do studené vody a necháme nabobtnat. Smetanu svaříme s oběma cukry. Do horké směsi přidáme plátky želatiny vymačkané od vody, mícháme do rozpuštění, přimícháme smetanu ke šlehání smíchanou s jogurtem, vše důkladně rozmícháme a rozdělíme na 3 díly.
- Do jednoho dílu vmícháme mléčnou čokoládu a pohárky uložíme do chladničky. Do druhého dílu vmícháme bílou čokoládu a nalijeme do pohárků na ztuhlou první vrstvu.
- Do třetího dílu vmícháme tmavou čokoládu a také přilijeme do pohárků, uložíme do chladničky ztuhnout. Před podáváním ozdobíme ovocem a mátou.