Panna cotta se třemi druhy čokolády: Krémový dezert s ovocem

1 hodnocení (5,0)

Čekáte návštěvu a chcete mít dezert připravený předem? Tahle panna cotta se třemi druhy čokolády se podává ve skleničkách a v lednici potřebuje čas na ztuhnutí, takže ji nemusíte chystat na poslední chvíli. Jednotlivé vrstvy z mléčné, bílé a hořké čokolády doplní čerstvé ovoce a pár lístků máty.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    773 KCal

    35 %

    32 %

  • Energie

    3234 KJ

    35 %

    32 %

  • Sacharidy

    61,8 g

    70 %

    62 %

  • Vláknina

    3,6 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    11,6 g

    18 %

    17 %

  • Tuky

    52,4 g

    81 %

    75 %

  • nasycené

    32,6 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Želatinu namočíme do studené vody a necháme nabobtnat. Smetanu svaříme s oběma cukry. Do horké směsi přidáme plátky želatiny vymačkané od vody, mícháme do rozpuštění, přimícháme smetanu ke šlehání smíchanou s jogurtem, vše důkladně rozmícháme a rozdělíme na 3 díly.
  2. Do jednoho dílu vmícháme mléčnou čokoládu a pohárky uložíme do chladničky. Do druhého dílu vmícháme bílou čokoládu a nalijeme do pohárků na ztuhlou první vrstvu.
  3. Do třetího dílu vmícháme tmavou čokoládu a také přilijeme do pohárků, uložíme do chladničky ztuhnout. Před podáváním ozdobíme ovocem a mátou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Další vrstvu naléváme až ve chvíli, kdy předchozí dostatečně ztuhla, aby se čokolády ve skleničce neslily.

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