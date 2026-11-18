Ingredience
Postup
- V míse smícháme prosátou mouku, kakao a prášek do pečiva. V jiné misce smícháme jogurt, mléko, vejce a rozpuštěné máslo. Vzniklou směs promícháme s moučnou směsí.
- V nepřilnavé pánvi nahřejeme olej, naběračkou vždy naneseme trochu těsta a rozetřeme na velikost cca 9 cm, opečeme z obou stran dozlatova. Připravené palačinky necháme vychladnout.
- Smetanu vyšleháme s cukrem dotuha a přimícháme čokoládu. Pomocí cukrářského sáčku s řezanou trubičkou naplníme připravené palačinky, dozdobíme nakrájenými jahodami a ihned podáváme.