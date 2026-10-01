Mrkvový dort s ořechy: Vláčný korpus a krém ze smetanového sýra

1 hodnocení (5,0)

Mrkev, skořice a ořechy vytvoří vláčný korpus, který doplní jemný krém ze smetanového sýra. Dort není složitý a po odležení je ještě lepší. Na závěr ho stačí posypat ořechy a ozdobit marcipánovými mrkvičkami.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na korpus:

Na krém:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    344 KCal

    16 %

    14 %

  • Energie

    1439 KJ

    16 %

    14 %

  • Sacharidy

    31,4 g

    36 %

    31 %

  • Vláknina

    2,8 g

    9 %

    9 %

  • Bílkoviny

    8,9 g

    14 %

    13 %

  • Tuky

    19,4 g

    30 %

    28 %

  • nasycené

    5,0 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Otevírací dortovou formu (20 cm) vyložíme pečicím papírem, vymažeme máslem a vysypeme moukou. Vejce vyšleháme s cukrem a extraktem do pěny, dále zašleháme olej se smetanou.
  2. Prosátou mouku smícháme se sodou, kypřicím práškem a skořicí. Sypké a tekuté suroviny smícháme, poté vmícháme nastrouhanou mrkev a nasekané ořechy.
  3. Těsto vlijeme do formy a pečeme při 160 °C asi 60 minut. Korpus po zchladnutí vyjmeme z formy a necháme vychladnout na mřížce.
  4. Sýr vyšleháme s cukrem, šťávou a extraktem na krém, který rozetřeme na korpus, posypeme ořechy a ozdobíme mrkvičkami.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Mrkvový dort necháme před podáváním několik hodin odležet v lednici, aby se krém zpevnil a chutě se lépe propojily.

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