Ingredience
Postup
- Otevírací dortovou formu (20 cm) vyložíme pečicím papírem, vymažeme máslem a vysypeme moukou. Vejce vyšleháme s cukrem a extraktem do pěny, dále zašleháme olej se smetanou.
- Prosátou mouku smícháme se sodou, kypřicím práškem a skořicí. Sypké a tekuté suroviny smícháme, poté vmícháme nastrouhanou mrkev a nasekané ořechy.
- Těsto vlijeme do formy a pečeme při 160 °C asi 60 minut. Korpus po zchladnutí vyjmeme z formy a necháme vychladnout na mřížce.
- Sýr vyšleháme s cukrem, šťávou a extraktem na krém, který rozetřeme na korpus, posypeme ořechy a ozdobíme mrkvičkami.