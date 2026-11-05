Mrkvový dort s ananasem: Vláčný dezert s krémem z mascarpone

1 hodnocení (4,0)

Spojení jemně nastrouhané mrkve, ananasu, skořice a křupavých ořechů vytváří naprosto dokonalou harmonii chutí. Díky kouskům ananasu je tento dort neuvěřitelně vláčný a v kombinaci s nadýchaným krémem z mascarpone a krémového sýra se stane hvězdou každé oslavy.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 120 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na krém:

Dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    629 KCal

    29 %

    26 %

  • Energie

    2633 KJ

    29 %

    26 %

  • Sacharidy

    47,9 g

    54 %

    48 %

  • Vláknina

    3,0 g

    10 %

    10 %

  • Bílkoviny

    10,3 g

    16 %

    15 %

  • Tuky

    43,4 g

    67 %

    62 %

  • nasycené

    15,4 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V míse vyšleháme vejce s cukrem do pěny. Poté zašleháme vanilkový extrakt s olejem a nakonec i prosátou mouku smíchanou s jedlou sodou, kypřicím práškem a mletou skořicí.
  2. Stěrkou do těsta zapracujeme mrkev, ořechy, ananas a sůl. Těsto nalijeme do vysypané a vymazané formy a pečeme při 175 °C asi 50 minut. Poté necháme vychladnout.
  3. Na krém vyšleháme změklé máslo s cukrem a vanilkovým extraktem. Pak do něj po částech zašleháme krémový sýr a mascarpone pokojové teploty.
  4. Korpus rozkrojíme, jeden namažeme vrstvou krému a přiklopíme druhým korpusem. Dort potřeme zbytkem krému a dozdobíme pistáciemi a kandovanými květy. Uložíme do ledničky.

Kuchyňská kalkulačka

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Pro ještě slavnostnější vzhled můžete boky dortu po potření krémem jemně posypat zbylými nasekanými ořechy.

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