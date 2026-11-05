Ingredience
Postup
- V míse vyšleháme vejce s cukrem do pěny. Poté zašleháme vanilkový extrakt s olejem a nakonec i prosátou mouku smíchanou s jedlou sodou, kypřicím práškem a mletou skořicí.
- Stěrkou do těsta zapracujeme mrkev, ořechy, ananas a sůl. Těsto nalijeme do vysypané a vymazané formy a pečeme při 175 °C asi 50 minut. Poté necháme vychladnout.
- Na krém vyšleháme změklé máslo s cukrem a vanilkovým extraktem. Pak do něj po částech zašleháme krémový sýr a mascarpone pokojové teploty.
- Korpus rozkrojíme, jeden namažeme vrstvou krému a přiklopíme druhým korpusem. Dort potřeme zbytkem krému a dozdobíme pistáciemi a kandovanými květy. Uložíme do ledničky.